TeamViewer Tensor è ora integrato con SAP Service Cloud

TeamViewer, fornitore globale di soluzioni per la connettività remota e la digitalizzazione dell’ambiente di lavoro, annuncia l’integrazione di TeamViewer Tensor – Enterprise Remote Support – applicazione approvata da SAP – con SAP Service Cloud, una soluzione per fornire un servizio clienti rapido e personalizzato e aumentare l’efficienza del supporto tecnico.

Questa integrazione aiuta le aziende, che utilizzano le tecnologie SAP, ad aumentare la soddisfazione dei clienti migliorando la produttività dei processi di assistenza critici grazie alle funzionalità di supporto remoto e di gestione di TeamViewer Tensor studiate per il mondo enterprise.

La soluzione enterprise di TeamViewer consentirà all’assistenza clienti di avviare sessioni di supporto remoto direttamente da SAP Service Cloud, in quanto l’integrazione recupererà automaticamente dal sistema tutti i dati necessari dei clienti. Grazie alle più avanzate funzioni di sicurezza, come le sessioni crittografate end-to-end e i diritti di accesso granulari così come l’accesso condizionato, le aziende possono assistere da remoto i propri clienti in modo più rapido, affidabile e sicuro.

L’integrazione aiuterà inoltre le aziende a soddisfare tutte le esigenze di reportistica,in quanto i report sul customer engagement saranno automaticamente sincronizzati con SAP Service Cloud. Questo fornirà un report dettagliato di tutte le interazioni lungo il processo, comprensivo di data/orario e note. Fornendo ulteriori informazioni sulle operazioni di assistenza e sulle prestazioni, TeamViewer Tensor contribuirà a migliorare tutte le interazioni di supporto con i clienti.

Alfredo Patron, Executive Vice President Business Development di TeamViewer, ha commentato “L’assistenza clienti è il primo punto di contatto con i clienti esistenti e quindi fondamentale per la gestione della fidelizzazione e della reputazione del brand. Per i dipartimenti che si occupano di assistenza, le aziende hanno grandi aspettative quando si tratta di usabilità, affidabilità e sicurezza che vengono soddisfatte offrendo ai clienti la più completa soluzione di supporto e gestione da remoto. TeamViewer Tensor è stata approvata da SAP come app e questo rafforza la nostra offerta per il mercato enterprise e il nostro impegno nei confronti della protezione e sicurezza dei dati“.

Nitin Badjatia, SVP, SAP CX Solution Management di SAP, ha dichiarato: “In SAP crediamo che il servizio clienti debba essere integrato nell’intera catena del valore e focalizzato sul coinvolgimento dei clienti in base alle soluzioni. TeamViewer Tensor, che si integra con SAP Service Cloud, aggiunge valore fornendo sia il supporto remoto immediato per aiutare a risolvere rapidamente i problemi critici per l’azienda, sia funzionalità di gestione dei dispositivi per controllare e monitorare efficacemente qualsiasi dispositivo“.

L’integrazione di TeamViewer Tensor con SAP Service Cloud è la prima implementazione in un’offerta SAP della suite di connettività remota TeamViewer per le aziende del mondo enterprise. Sebbene TeamViewer abbia già integrato Frontline – la piattaforma di produttività dei flussi di lavoro basata sulla realtà aumentata – con le soluzioni SAP per la digital supply chain e abbia già un rapporto OEM consolidato con SAP, questa integrazione mette in evidenza le funzionalità di TeamViewer nell’accesso, nel supporto e nella gestione da remoto sicuri ed efficienti in linea con le esigenze del mondo enterprise.