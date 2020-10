TeamViewer e TechnoAlpin: neve garantita per tutto l’inverno

Il produttore di sistemi di innevamento artificiale TechnoAlpin ha scelto di affidarsi al supporto remoto di TeamViewer, fattore abilitante per la trasformazione digitale.

Gli impianti di innevamento sono sistemi complessi con un sofisticato sistema di controllo per gestire generatori di neve, pompe e compressori.

Ogni sistema è progettato su misura per le singole esigenze del cliente fino all’ultimo dettaglio. Diverse sono le condizioni che influenzano sia la progettazione che l’installazione e il funzionamento dei sistemi: l’approvvigionamento idrico, le pendenze, le condizioni del suolo e del vento e infine le temperature.

Maximilian Hawlin, responsabile del supporto sviluppo software di TechnoAlpin ha sottolineato il proprio apprezzamento per l’affidabilità dimostrata da TeamViewer anche in situazioni di connessione Internet scarsa, come accade spesso in montagna.

Una testimonianza concreta del servizio di supporto da remoto che è in grado di garantire TechnoAlpin di Bolzano: un cliente nel Nord America segnala per telefono il guasto del suo sistema nel pieno della stagione sciistica. Occorre intervenire e risolvere il problema velocemente.

Il cliente ha già pronte l’ID e la password necessarie per l’accesso da remoto. Il tecnico dell’assistenza di Bolzano si collega immediatamente al server del cliente, sul quale è stato installato il sistema di comando ATASSplus di TechnoAlpin. Visualizza subito il problema: un hard disk del server difettoso ha bloccato il controllo software e quindi l’intero sistema.

In pochi minuti l’esperto installa il sistema di controllo sul client del desktop del cliente e l’impianto di innevamento continua a funzionare.

A questo punto il gestore dell’impianto può sostituire il dispositivo guasto con quello nuovo collegandolo alla rete elettrica e a Internet. Il tecnico di TechnoAlpin si occupa di tutto il resto. Utilizza TeamViewer per trasferire il sistema di controllo con tutte le sue impostazioni specifiche del cliente al nuovo server quindi lo collega al sistema, disinstalla il sistema di controllo dal client ed è quindi pronto per un nuovo intervento di supporto.

In TechnoAlpin il personale dei reparti Software, Service e PLC (Programmable Logic Controller) utilizzano TeamViewer. L’accesso remoto al sistema di controllo di un impianto fornisce loro una panoramica in tempo reale dello stato dei più svariati componenti.

In alcuni casi diventa evidente che sono necessarie competenze che appartengono a diversi settori per risolvere un problema. Se il guasto in un impianto è causato dall’interazione di anomalie diverse significa che occorre la collaborazione di diversi esperti, per esempio: un tecnico del cablaggio e dell’hardware installato in loco, un programmatore PLC e un tecnico software che ha la conoscenza del sistema di controllo.

Maximilian Hawlin ha commentato: «In passato, in situazioni del genere dovevamo fare telefonate e inviare di continuo screenshot. Con TeamViewer ora possiamo trovare soluzioni in pochi minuti – mentre prima erano ore – grazie alla collaborazione tra i vari dipartimenti e tra le varie sedi. In questo modo aumentiamo la disponibilità dei sistemi e quindi la soddisfazione del cliente. Allo stesso tempo, riduciamo i costi delle chiamate di servizio, aumentiamo la produttività del personale e quindi garantiamo la nostra competitività sul mercato mondiale.»

L’esigenza di collaborazione di TechnoAlpin è stato un criterio importante nella scelta di una soluzione per la connettività. TeamViewer è stato in grado di soddisfare questo requisito, così come quelli standard, come la facilità d’uso, la sicurezza delle connessioni e la velocità di trasferimento dei dati.

Quando si tratta di dare supporto utilizzando le app, sia i clienti che il personale di servizio di TechnoAlpin possono contare sul fatto che TeamViewer supporta non solo Windows, ma anche i sistemi operativi iOS e Android per i dispositivi mobili.

Parlando di app, l’utilizzo di TeamViewer Pilot è già previsto per il futuro. Si tratta di un’app intuitiva per il supporto remoto in tempo reale grazie all’innovativa tecnologia di Realtà Aumentata che consente al personale in loco di trasmettere video in diretta a un centro di assistenza TechnoAlpin. Inoltre, la possibilità di interagire con le immagini fornisce un aiuto concreto permette, ad esempio, di indicare dove si trova esattamente un sensore difettoso e quali viti vengono utilizzate per fissarlo.