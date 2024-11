TeamViewer integra Microsoft Teams con le sue funzionalità avanzate basate sull’Intelligenza Artificiale

TeamViewer ha presentato le sue ultime innovative funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Recentemente nominata “Partner 2024 per Microsoft Teams”, TeamViewer mostrerà le importanti novità che offrono supporto IT intelligente, integrando Microsoft Teams, Microsoft 365 Copilot e Microsoft Azure OpenAI Service. Queste integrazioni promettono di rivoluzionare il supporto clienti, rendendolo più rapido, efficiente e proattivo.

Le nuove “Session Insights” basate sull’IA di TeamViewer migliorano l’esperienza di supporto fornendo riepiloghi immediati e completi di ogni sessione di supporto remoto, un piano d’azione dettagliato e spunti per la gestione delle problematiche comuni. Questa funzionalità accelera la risoluzione dei problemi e consente ai team IT di prevenire future interruzioni. Inoltre, una dashboard di analisi aiuta i responsabili IT a riconoscere schemi ricorrenti, ottimizzare le risorse e migliorare i livelli di servizio, perfezionando i processi di supporto per risoluzioni più rapide e una maggiore soddisfazione del cliente.

Grazie all’integrazione di TeamViewer con Microsoft Teams e Microsoft 365 Copilot, i team IT possono accedere a potenti funzionalità di supporto direttamente all’interno degli strumenti che utilizzano quotidianamente. Questo consente di gestire sessioni di supporto direttamente nelle chat e nelle chiamate di Teams, senza la necessità di uscire dalla piattaforma.

È possibile accedere senza interruzioni ai dati delle sessioni, analizzare approfondimenti e ricevere suggerimenti generati dall’AI direttamente in Microsoft Teams utilizzando Microsoft 365 Copilot. Questo accesso semplificato migliora l’efficienza, permettendo di visualizzare lo storico dei problemi, suggerire soluzioni e intervenire con precisione, tutto senza cambiare piattaforma. Ad esempio, quando arriva una richiesta di supporto su Teams, utilizzando Copilot si accede rapidamente alle informazioni di pertinenza e si avvia una sessione TeamViewer. Copilot consente inoltre di consultare i dati dei dispositivi e le note precedenti, facilitando un supporto collaborativo che riduce le attività ripetitive e migliora i tempi di risposta.

“Microsoft Azure OpenAI Service rappresenta il cuore delle nostre funzionalità avanzate basate sull’AI garantendo sicurezza dei dati ed efficienza nel fornire soluzioni ad alte prestazioni su larga scala”, ha dichiarato Mei Dent, Chief Product & Technology Officer di TeamViewer. “Questa integrazione con Microsoft segna un passo importante nella nostra più ampia strategia di innovazione per inserire l’intelligenza artificiale nel supporto IT. Collegando gli insight di TeamViewer con Microsoft 365 Copilot tramite agenti copilot, stiamo offrendo ai team gli strumenti per affrontare i problemi in modo proattivo, ottimizzare i processi e prendere con facilità decisioni basate sui dati. La nostra visione è quella di permettere ai team di supporto di collaborare senza soluzione di continuità offrendo un supporto più agile e intelligente”.

“Con il progredire della collaborazione tra TeamViewer e Microsoft, il nostro obiettivo è quello di stabilire nuovi standard di eccellenza per il settore, aiutando i team IT a raggiungere i più altri livelli di servizio. In un futuro dove il supporto basato sull’intelligenza artificiale sarà la norma, TeamViewer punta a mantenere una posizione di leadership, integrando le funzionalità di Azure per offrire supporto più rapido, intelligente e sicuro”, ha aggiunto Alfredo Patron, Vice President Esecutivo per lo Sviluppo del Business di TeamViewer.

Edith Wittmann, General Manager Global Partner Solutions di Microsoft di Microsoft Germania, ha sottolineato: “Integrando le avanzate soluzioni di supporto remoto e workflow di TeamViewer con le tecnologie AI e cloud di Microsoft, non solo stiamo migliorando la produttività, ma stiamo preparando il terreno per un supporto remoto senza personale, nel futuro. Questo rappresenterà un cambiamento epocale per i nostri clienti”.

TeamViewer offre una soluzione completa che si integra con un’ampia gamma di prodotti Microsoft, fornendo Accesso Remoto per l’intera azienda attraverso diversi processi IT, dalla Collaborazione (Teams) alla Gestione degli Endpoint (Intune), al Servizio Clienti (Dynamics 365) e alla Formazione (Estensioni Azure). Questa avanzata integrazione tecnologica garantisce un’esperienza connessa, fluida e sicura, favorendo un approccio “Remote-first” per i dipartimenti IT. Disponibile su Microsoft Marketplace, TeamViewer semplifica l’acquisto e riduce la complessità legale, migliorando l’accessibilità e la facilità d’uso da parte delle aziende.