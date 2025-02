TeamViewer direttamente su Google Meet per potenziare supporto remoto e collaborazione

TeamViewer annuncia l’integrazione con Google Meet per garantire supporto remoto senza interruzioni e migliorare la collaborazione a distanza.

Con la diffusione del lavoro cosiddetto ibrido, questa soluzione porta il supporto tecnico direttamente all’interno delle riunioni virtuali e grazie a questa integrazione, i team IT possono risolvere problemi tecnici in tempo reale, senza dover interrompere o costringere gli utenti ad abbandonare la piattaforma di videoconferenza.

Google Meet è una soluzione molto diffusa e supporta quotidianamente le attività e la comunicazione di imprese di ogni dimensione nelle. Con l’integrazione di TeamViewer, le aziende che già utilizzano Google Meet possono disporre di nuove funzionalità e risolvere i problemi tecnici direttamente all’interno della piattaforma, senza la necessità di passare da un’app all’altra.

L’add-on TeamViewer Remote Control consente di avviare sessioni di supporto remoto direttamente all’interno di una riunione Google Meet, senza necessità di alcuna installazione e senza interrompere la conversazione. I tecnici di assistenza possono connettersi istantaneamente tramite il proprio browser web, mentre gli utenti che non hanno TeamViewer possono partecipare facilmente tramite un veloce download automatico. Questo approccio semplificato consente ai tecnici di risolvere i problemi visualizzando lo schermo degli utenti, oltre all’uso delle tradizionali chat, VoIP e videochiamate. Il vantaggio fondamentale è che le sessioni di supporto remoto possono essere avviate durante le riunioni live, risparmiando tempo e garantendo una collaborazione efficiente.

“Le aziende oggi si affidano a Google Meet per la comunicazione, ma le interruzioni tecniche possono facilmente compromettere la produttività”, ha dichiarato Stefan Prestele, Senior Vice President of Strategic Alliances di TeamViewer. “Con l’integrazione delle potenti funzionalità di accesso remoto di TeamViewer, le persone possono collaborare in modo più fluido, offrendo supporto tecnico immediato durante le riunioni che permettono di risolvere i problemi, anche complessi, in tempo reale senza dover passare da un’app a un’altra”.

Questa integrazione da priorità alla praticità d’uso per l’utente, pur rispettando gli elevati standard di sicurezza di TeamViewer. I professionisti IT possono fornire assistenza remota direttamente dal loro browser, garantendo tempi di risposta rapidi. Grazie al processo di configurazione automatica, gli utenti finali possono accedere con facilità, eliminando la necessità di installazioni complesse e risparmiando tempo.

Il componente aggiuntivo di TeamViewer per Google Meet è ora disponibile nel Marketplace di Google Workspace.

