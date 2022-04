TeamViewer arriva su sul Marketplace Microsoft Azure e su Microsoft AppSource

TeamViewer annuncia che i clienti Microsoft possono ora acquistare la suite di connettività remota enterprise di TeamViewer, TeamViewer Tensor, e la sua piattaforma aziendale di realtà aumentata (AR), TeamViewer Frontline, attraverso Microsoft Azure Marketplace e Microsoft AppSource. Un canale aggiuntivo per le aziende che desiderano acquistare le soluzioni usufruendo delle procedure di fatturazione Microsoft esistenti.

I clienti, andando su Microsoft AppSource o Azure Marketplace, potranno trovare un’ampia gamma di applicazioni che hanno superato i test di sicurezza e compatibilità di Microsoft: tra queste potranno scegliere le soluzioni e acquistarle con pochi clic. Questo processo può semplificare notevolmente l’acquisto di soluzioni per i clienti Microsoft i quali possono acquistare TeamViewer Tensor o Frontline e applicare il 100% dell’acquisto al loro Microsoft Azure Consumption Commitment (MACC), aggiungendo ancora più valore agli investimenti Microsoft.

TeamViewer si integra con diverse soluzioni leader di Microsoft: le funzionalità di accesso remoto, controllo e supporto sono integrate in Microsoft Intune, Teams e Dynamics 365, Azure è utilizzato per il single-sign-on nelle soluzioni TeamViewer e Frontline può essere eseguito su Microsoft HoloLens.

“Sviluppiamo e manteniamo una profonda integrazione tra TeamViewer e le soluzioni Microsoft da diversi anni”, dichiara Alfredo Patron, Executive Vice President of Business Development di TeamViewer. “Condividiamo una visione comune per il futuro del lavoro e la trasformazione digitale delle aziende, dal supporto IT remoto all’assistenza dei lavoratori in prima linea con istruzioni passo-passo basate su AR su dispositivi indossabili. La possibilità di acquistare direttamente su Microsoft Azure Marketplace e Microsoft AppSource aiuterà i nostri clienti comuni ad accelerare il processo di acquisto, aggiungendo TeamViewer alla procedura di fatturazione Azure già esistente. È importante poter fornire ai clienti un modo per ottenere il massimo valore di business dal loro Microsoft Consumption Commitment”.

Jake Zborowski, General Manager di Microsoft Azure Platform di Microsoft Corp. ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a TeamViewer in Microsoft Azure Marketplace e AppSource, che offre ai nostri partner una grande visibilità ai clienti cloud in tutto il mondo. Azure Marketplace e AppSource garantisce esperienze di qualità di livello mondiale attraverso partner di fiducia a livello globale con soluzioni testate per lavorare senza problemi con Azure.”

E’ possibile trovare TeamViewer in Microsoft AppSource qui e Azure Marketplace qui