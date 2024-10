TeamViewer annuncia nuove funzionalità basate su intelligenza artificiale

TeamViewer ha annunciato le nuove funzionalità “Session Insights e Analytics” basate sull’intelligenza artificiale che offrono un potente strumento per aumentare l’efficienza e semplificare le operazioni. Queste funzionalità automatizzano la produzione di documentazione delle sessioni di assistenza remota e offrono analisi che rendono i passaggi di verifica più rapidi e le decisioni più informate, consentendo agli addetti di assistenza IT di risolvere i problemi più rapidamente, sviluppando maggiori competenze e migliorando la soddisfazione dei clienti, anche con disponibilità limitata di personale.

In occasione dell’introduzione delle nuove funzionalità, TeamViewer ha condotto una ricerca dal titolo ‘Opportunity Report’ tra i responsabili IT, OT e responsabili business aziendali per valutare l’attuale approccio nei confronti dell’IA. Il 75% degli intervistati concorda sul fatto che l’IA è essenziale per aumentare l’efficienza aziendale. Tra i risultati del Report emerge la crescente necessità di soluzioni di automazione – come i Session Insights – con il 69% degli intervistati che ritiene che l’IA sarà il motore del più grande incremento di produttività del secolo.

Con il diffondersi dell’IA, i benefici sono sempre più evidenti, ad esempio, i professionisti dell’IT – pionieri nell’utilizzo degli strumenti di IA – risparmiando in media 16 ore al mese, contro le 6 ore che si registrano nel settore pubblico che è meno evoluto rispetto all’adozione dell’IA. Inoltre, l’IA si rivela essenziale per migliorare i risultati finanziari delle aziende. Il 61% ritiene che l’IA avrà un impatto positivo sui ricavi del 2025, indicando che questa tecnologia potrebbe portare a una crescita media del 211%.

Oltre all’entusiasmo iniziale, si registra un approccio più pragmatico nell’utilizzo da parte dei decision-maker, infatti, il 61% concorda sul fatto che l’hype cycle dell’IA sia giunto al termine: le aziende stanno ora orientandosi verso l’implementazione di applicazioni pratiche che producano risultati concreti. Il 26% degli intervistati avverte che la mancata adozione dell’IA comporterà un ritardo rispetto alla concorrenza e il 25% prevede un aumento dei costi dovuto alla mancanza di automazione. Sfide che nessuna azienda può permettersi di ignorare nell’attuale situazione di mercato.

Attività fondamentali, ma che richiedono molto tempo – come la stesura dei report che spesso implicano standard rigorosi che per le aziende rappresentano una sfida – possono essere automatizzate. Semplificando i processi, TeamViewer permette di acquisire e condividere in modo efficace le competenze di tutti, aumentando la produttività complessiva e permettendo di ampliare le proprie capacità, anche con risorse umane limitate. La documentazione standardizzata delle sessioni velocizza la risoluzione dei problemi e i passaggi di consegne, riducendo il tempo medio di risoluzione (MTTR) e aumentando la soddisfazione dei clienti.

Inoltre, avanzate dashboard analitiche permettono alle aziende di monitorare e rispettare gli accordi sui livelli di servizio (SLA), di individuare problemi ricorrenti e applicazioni critiche, di implementare miglioramenti e di ottimizzare l’uso delle risorse. Sfruttando queste funzionalità, le aziende possono mantenere competitività e assicurare un miglioramento continuo dei loro team grazie a informazioni data-driven.

“L’adozione dell’IA sta crescendo rapidamente, poiché le aziende ne riconoscono sempre più i vantaggi tangibili per la produttività e la semplificazione delle procedure. La nostra ricerca rivela che il 79% dei decision-maker utilizzano l’IA almeno una volta alla settimana, con un notevole incremento rispetto al 52% dello scorso anno. Grazie alle nuove funzionalità Session Insights di TeamViewer, basate sull’AI, le organizzazioni possono prendere decisioni più informate e ottimizzare i processi, rispettando al contempo i più elevati standard di sicurezza e di privacy dei dati. Applichiamo rigorose pratiche di crittografia per proteggere i dati dei clienti, assicurando un’elaborazione sicura e fornendo al contempo agli amministratori il controllo per applicare le policy aziendali e tenere gli utenti informati in ogni fase del processo”, ha dichiarato Mei Dent, CPTO di TeamViewer.

Oltre ai vantaggi in termini di produttività, l’IA si sta rivelando fondamentale anche per la crescita professionale: secondo l’indagine, il 72% concorda sul fatto che l’IA consente di concentrarsi su attività di livello superiore, mentre il 70% afferma che ha contribuito a sviluppare nuove competenze che altrimenti non avrebbe acquisito. Inoltre, il 73% ritiene che l’IA sia una competenza chiave per lo sviluppo della carriera, evidenziando come la tecnologia possa sia facilitare le attività quotidiane sia favorire la crescita professionale.