TeamViewer acquisisce 1E per 720 milioni di dollari: rivoluzione nel digital workplace e gestione IT

TeamViewer ha annunciato l’acquisizione di 1E, azienda specializzata nella gestione dell’Esperienza Digitale dei Dipendenti (DEX). L’accordo, stipulato con Carlyle Europe Technology Partners, valuta 1E a 720 milioni di dollari e dovrebbe concludersi nei primi mesi del 2025, previa approvazione regolamentare.

Fondata nel 1997 e con sede a Londra, 1E offre una piattaforma DEX che fornisce visibilità in tempo reale sulle infrastrutture IT aziendali, identificando e risolvendo automaticamente le problematiche direttamente sugli endpoint. Questo approccio proattivo riduce i tempi di inattività, le interruzioni e i costi, migliorando l’efficienza operativa e l’esperienza degli utenti. Tra i clienti di 1E figurano aziende di rilievo come Adidas e AT&T.

L’acquisizione rappresenta un passo strategico per TeamViewer, ampliando la sua presenza nel mercato nordamericano e rafforzando la sua offerta per i clienti enterprise. Integrando le soluzioni di connettività remota di TeamViewer con la piattaforma DEX di 1E, l’azienda mira a fornire un servizio completo per la gestione operativa IT, combinando prevenzione proattiva dei problemi con supporto remoto efficiente. Questa sinergia è destinata a migliorare l’esperienza digitale dei dipendenti, garantendo operazioni IT senza interruzioni.

Oliver Steil, CEO di TeamViewer, ha dichiarato: “L’acquisizione di 1E è un passo fondamentale nella nostra strategia per offrire soluzioni complete nel digital workplace. Combinando le nostre competenze, saremo in grado di fornire ai clienti un’esperienza utente superiore e operazioni IT più efficienti.” Steil ha inoltre previsto che 1E contribuirà con 10 milioni di euro nel 2026 e 25 milioni di euro nel 2027.

Mark Banfield, CEO di 1E, entrerà a far parte del team dirigenziale di TeamViewer come Chief Commercial Officer, portando con sé una vasta esperienza nel settore e contribuendo all’innovazione e all’espansione dell’offerta congiunta.

Questa acquisizione si inserisce in una serie di mosse strategiche di TeamViewer per espandere le proprie capacità nel campo della realtà aumentata, dell’Internet delle Cose (IoT) e dell’engagement con i clienti. In passato, l’azienda ha acquisito realtà come Ubimax, Upskill, Viscopic e Xaleon, integrando soluzioni specifiche per clienti enterprise e rafforzando la sua leadership globale nelle soluzioni AR per diversi settori.

L’integrazione di 1E nel portafoglio di TeamViewer promette di offrire ai clienti una soluzione unificata per la gestione degli endpoint, migliorando l’efficienza operativa e l’esperienza digitale dei dipendenti. Con questa mossa, TeamViewer consolida la sua posizione nel mercato del digital workplace, offrendo strumenti avanzati per la gestione proattiva e il supporto remoto, rispondendo alle crescenti esigenze delle aziende moderne.