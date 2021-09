TeamSystem Trust Services, la dematerializzazione genera business

Nasce TeamSystem Trust Services, nuova business unit che si occupa dello sviluppo di soluzioni digitali per la dematerializzazione, la firma elettronica e l’autenticazione dei documenti.

La business unit è frutto dell’acquisizione avvenuta nel 2016 di AliasLab, azienda specializzata nei servizi di firma elettronica ed autenticazione per le grandi aziende, con un posizionamento distintivo nel panorama italiano

L’obiettivo è fare leva sul know-how di AliasLab sui clienti di grandi dimensioni, tra cui banche, assicurazioni e pubblica amministrazione, per incrementare la competitività e il livello di trasformazione digitale anche nelle piccole e medie imprese, attraverso soluzioni di ultima generazione in fatto di dematerializzazione, con alti standard di sicurezza, e completamente personalizzabili in base alle esigenze dell’azienda, anche in campo Fintech e marketing.

Trust Services lavora per rendere i processi aziendali più efficaci, rapidi e sicuri: dall’identificazione dei clienti passando alla gestione degli ordini fino alla firma dei contratti, le soluzioni di TeamSystem permettono di dematerializzare le informazioni e avviare una condivisione rapida e funzionale all’interno di tutta l’organizzazione.