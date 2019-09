TeamSystem Talks on Tour 2019, viaggio digitale in Italia

Da ottobre TeamSystem porterà in tutta Italia i messaggi presentati a Milano durante “TalkS2019 – Il Paese delle Meraviglie - quando persone e tecnologie si incontrano”, evento con cui la società intese affermare il principio che, con la tecnologia, aziende e professionisti devono arrivare sempre più lontano, sempre meglio, con clienti sempre più soddisfatti e con il raggiungimento dei risultati attesi.

Come ci dice Daniele Lombardo, marketing and digital director di TeamSystem, «su questo tema c'è una strada sempre più virtuosa da percorrere. È vero che le persone non possono fare a meno della tecnologia, ma anche che la tecnologia non può fare a meno di mettersi al servizio delle persone».

Non è filosofia spiccia, ma viatico di concretezza: «noi ci occupiamo di business, di fare soluzioni pensate per migliorare il modo di lavorare e creare valore. Oggi si parla tanto di intelligenza artificiale, ma la si deve mettere al servizio dell'intelligenza umana».

Dando quindi l'idea di muoversi in uno spazio molto attuale, che lo scenario politico di questi giorni sta delineando come nuovo umanesimo, Lombardo ci spiega che «il professionista deve poter dare la propria competenza umana e professionale ai clienti, non perdere tempo a cercare i dati. Questo in campo business vuol dire competitività».

Un esempio? «Diamo risposte ai temi caldi del Paese, come quello della liquidità per le Pmi, con il servizio di invoice trading, che fornisce uno sconto sulle fatture, diventando uno strumentto di accesso al credito».

Per divulgare queste direzioni e funzioni servono gli strumenti digitali (siti, webinar) ma anche i momenti cosiddetti high touch: «crediamo fortemente nel contatto sul territorio. L'Italia è un paese con esigenze multiformi».

Talks On Tour 2019, un viaggio digitale insieme

TeamSystem lo farà quindi con Talks On Tour 2019, un roasdshow in dodici tappe che si articolerà in tutto lo Stivale dalla prima tappa di Padova (1 ottobre) all'ultima di Brescia (7 novembre).

Saranno dodici pomeriggi in cui TeamSystem racconterà ad aziende e professionisti le potenzialità del digitale, illustrando i vantaggi al servizio del business.

Verranno esplorate tutte le direzioni percorribili con il digitale per dare continuità ai processi di cambiamento avviati. Si parlerà di cloud, mobile, privacy, sicurezza, corrispettivi telematici, collaboration e Industry 4.0 negli ambiti dei mondi Enterprise, Studio, in Cloud e Digital.

Si inizierà con una sessione plenaria, moderata dai giornalisti Dario Colombo e Francesco Oldani di New Business Media - Gruppo Tecniche Nuove, a cui seguiranno i momenti di approfondimento, con experience digitale per le vendite, digital collaboration per gli studi professionali, nuovi servizi digitali per imprese e studi, e altre demo.

Il TalkS on Tour 2019 sarà quindi un momento d’incontro e aggiornamento fondamentale per aziende e professionisti sulle nuove linee d’offerta e gli imminenti obblighi di legge.

TeamSystem insieme ai suoi software partner fornirà occasioni per confrontarsi sui temi digitali e toccare con mano attraverso sessioni dimostrative cosa può fare la tecnologia per il lavoro di ogni giorno di aziende, studi professionali e microimprese.

Per le aziende ci sarà TeamSystem Enterprise, l’Erp che offre un’esperienza d’uso completamente pensata in chiave digitale, fruibile in qualunque momento e in qualunque luogo, in sicurezza. L’integrazione con la piattaforma TeamSystem Digital dà alle imprese supporti concreti per gestire gli adempimenti normativi come, ad esempio, la Fatturazione elettronica e gli ordini elettronici (al momento rivolti alle sole PA della sanità), fino ad una serie di nuovi servizi finanziari e pagamenti digitali.

Agli studi professionali, la categoria professionale interessata dai maggiori cambiamenti, TeamSystem dedica un set di servizi che il professionista può offrire nel nuovo scenario digitale: contabilità collaborativa, controllo di gestione proattivo, digital CFO, digital HR Management.

Alle microimprese e startup sono dedicati i software in cloud a supporto dei processi più semplici:

Fatture in Cloud per generare anche da smartphone le fatture da inviare in formato elettronico;

Cassa in Cloud per la gestione del punto vendita o del ristorante fino allo scontrino fiscale;

Contabilità in Cloud per le piccole aziende che iniziano a strutturarsi;

Crm in Cloud per velocizzare e semplificare il processo di vendita;

Privacy in Cloud per supportare imprese e consulenti privacy nell'adempimento del GDPR.

Consulta il calendario con le indicazioni logistiche delle dodici tappe

TalkS on Tour 2019 parte da Galzignano (Padova) il 1 ottobre. Il 3 ottobre sarà a Rovereto (Trento) e l'8 ottobre a San Lazzaro di Savena (Bologna). Il 9 ottobre approda a Sesto San Giovanni (Milano) e il 10 a Torino.

Poi il TalkS on Tour 2019 passa al centro sud: 15 ottobre a Roma, 17 ottobre a Signa (Firenze), 22 ottobre a Silvi Marina (Teramo), il 24 ottobre a Monopoli (Bari) e il 29 ottobre a Catania.

Infine TalkS on Tour 2019 torna al nord: a Tavagnacco (Udine) il 5 novembre e a Erbusco (Brescia) con la tappa di chiusura, il 7 novembre.