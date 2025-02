TeamSystem si rafforza in Europa con l’acquisizione della spagnola Golden Soft e della francese Clémentine

TeamSystem ha annunciayo la sua settima operazione in Spagna dal 2021 ad oggi e la sua prima acquisizione in Francia con l’ingresso nel Gruppo di Golden Soft e Clémentine.

Con queste due operazioni TeamSystem, forte del know-how acquisito nel mercato domestico, mira a rafforzare il proprio posizionamento di principale player tecnologico d’Europa per la digitalizzazione di imprese e professionisti, lavorando per accelerare lo sviluppo di due scenari, quello iberico e quello d’oltralpe, accomunati da una fase di particolare fermento.

Il mercato spagnolo, infatti, si sta muovendo sempre più rapidamente verso il digitale, spinto soprattutto dalla graduale introduzione della legge antifrode con l’applicazione di Verifactu e della fatturazione elettronica obbligatoria per le transazioni B2B disposta dalla legge “Crea y Crece“, che mira a ridurre i ritardi nei pagamenti e a promuovere l’adozione sempre più capillare di strumenti digitali per tutte le imprese e i professionisti del Paese. L’acquisizione di Golden Soft da parte di TeamSystem si inserisce in questo contesto. Lavorando al servizio di circa 4.000 clienti (di cui 600 studi professionali), l’azienda – fondata nel 1985 a Madrid e specializzata nell’offrire una suite completa di soluzioni per la contabilità, il payroll e la gestione aziendale, rivolte principalmente a commercialisti, professionisti autonomi e PMI – ha consolidato negli anni una solida reputazione in Spagna, arrivando a far registrare 2.7 milioni di euro di fatturato nel 2024.

L’operazione Clémentine, d’altro canto, consente a TeamSystem di entrare nel mercato francese attraverso un segmento – quello della contabilità online B2B – che si sta gradualmente muovendo verso l’adozione di un nuovo sistema basato sul digitale, con velocità differenti a seconda delle dimensioni delle imprese impegnate in questa migrazione. Fondata nel 2012, in un momento in cui la professione di commercialista veniva gradualmente deregolamentata e liberalizzata in Francia, Clémentine offre oggi ai suoi clienti un’innovativa piattaforma informatica proprietaria di gestione aziendale, contabilità e governance, fondata su tool di AI di ultima generazione. Con un team di quasi 200 persone, la società coniuga tecnologia e fattore umano in un modello di business collaudato, che garantisce una crescita organica – storica e prevista – di circa il 30% anno su anno e una redditività tre volte superiore alla media del settore, con una base clienti attuale pari a circa 10 mila utenti.

Federico Leproux, CEO di TeamSystem, ha dichiarato: «Il mercato europeo sta vivendo anni di importanti innovazioni e TeamSystem, come ha già fatto in Italia, vuole essere un partner e un punto di riferimento per le imprese e i professionisti, soprattutto in questa fase di transizione tanto delicata quanto cruciale, dove gli strumenti digitali all’avanguardia per semplificare ed efficientare tutta la catena del valore diventano decisivi. In tal senso, per noi gli investimenti in M&A sono una leva fondamentale della nostra crescita, permettendoci di integrare competenze e tool innovativi – come quelli sviluppati da Golden Soft e da Clémentine – in grado di rafforzare il nostro posizionamento di primo player tecnologico europeo per la trasformazione digitale di PMI e professionisti. Per favorire il raggiungimento di questo obiettivo, infatti, il Gruppo ha stanziato oltre 500 milioni di euro negli ultimi due anni per M&A, in Italia e all’estero».

Per TeamSystem l’operazione Golden Soft è stata gestita da Garrigues per gli aspetti Legal Counsel & Legal DD mentre, nell’operazione Clémentine, il Gruppo è stato assistito da Herbert Smith per la parte legal e da OC&C per la DD commercial, con Strata Technology Partners che ha agito, inoltre, in qualità di Financial Advisor. In entrambi i casi, KPMG ha curato la DD financial-tax per TeamSystem.

Golden Soft è stata assistita da Norgestión per l’ambito legal; Clementine da McDermott Will & Emery per gli aspetti legal e da Maier & Martinez e Bullit lato financial.

Leggi tutti i nostri articoli su TeamSystem