TeamSystem Pay, la banca entra nel gestionale aziendale

TeamSystem e Nexi fanno entrare l’open banking nelle imprese italiane: il nuovo servizio TeamSystem Pay, che sfrutta la tecnologia CBI Globe-Funzionalità Attiva sviluppata da CBI, con Nexi come partner tecnologico sarà interamente integrato nelle soluzioni gestionali per Pmi e professionisti, consentendo i pagamenti digitali, la visualizzazione aggregata dei conti in un’unica dashboard e automatizzando l’operatività legata alla fase di incasso delle fatture.

Integrata con tutta la gamma dei software TeamSystem, interoperabile con soluzioni di terze parti, TeamSystem Pay dà ad aziende e professionisti servizi di open banking per snellire l’operatività tramite il dialogo fra servizi di pagamento e software gestionale, eliminando le fasi manuali di registrazione e associazione del pagamento al movimento contabile e operando secondo i più alti standard di sicurezza.

In pratica è una piccola rivoluzione finanziaria: “oggi siamo la prima azienda in Italia che metterà a disposizione delle imprese soluzioni di open banking per semplificare ed efficientare le operazioni finanziarie”, sottolinea in una nota Enrico Causero, General Manager Cloud Microbusiness & Digital Finance Solutions di TeamSystem.

Gianluca Finistauri, Head of Digital Corporate Banking di Nexi spiega che ” si tratta di un passo importante che semplifica la gestione dei conti per le aziende e garantisce la massima sicurezza delle operazioni”.

TeamSystem Pay è una soluzione erogata da TeamSystem Payments, istituto di pagamento del Gruppo TeamSystem autorizzato da Banca d’Italia a operare come intermediario regolamentato per i servizi di incasso, disposizione degli ordini di pagamento e informazione sui conti.

L’iniziativa, inoltre, si colloca nell’ambito di TeamSystem Digital Finance, che racchiude tutti i software e le soluzioni di gestione digitale dei pagamenti, di cessione dei crediti commerciali e crediti d’imposta, e le soluzioni di rating e scoring fintech

L’integrazione di TeamSystem Pay nei gestionali fu anticipata meno di un anno fa dallo stesso Causero.