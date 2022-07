TeamSystem: le utility devono fare leva sul digitale

Abbiamo intervistato Cristiano Zanetti, General Manager Market Specific Solutions di TeamSystem, sul tema delle utility.

Sicurezza energetica, ruolo delle tecnologie digitali, soluzioni per la competitività sono alcuni tra gli importanti punti toccati sull’argomento.

Pandemia e Ucraina hanno accelerato il dibattito sulla sicurezza energetica in Italia e nel mondo: quali le sfide e le prospettive per il mondo delle utility?

Va innanzitutto evidenziato come l’importante ruolo delle utility recitato all’interno dello scenario economico e sociale del Paese non venga sufficientemente evidenziato e valorizzato. Rappresentano in concreto uno dei tasselli di quell’infrastruttura che consente alle famiglie, alle imprese e ai professionisti di funzionare.

La pandemia e l’invasione della Russia in Ucraina hanno portato il tema della sicurezza delle forniture energetiche al centro dell’agenda del settore come mai prima d’ora. E questa non può che essere una delle sfide principali da dover gestire nel corso dei prossimi anni.

Senza dimenticare che, in questo scenario, rimane prepotentemente in campo la necessità di avviare in modo deciso quella transizione energetica necessaria per affrontare le criticità legate ai cambiamenti climatici.

Infine, il tema del rating ESG: la sostenibilità ambientale, sociale e dei processi di governance hanno permeato il settore delle utility, a cui viene richiesto oggi un passo in più in queste direzioni.

In questo scenario, qual è il ruolo che TeamSystem può giocare al fianco delle aziende?

Noi come TeamSystem ci definiamo da sempre “abilitatori di competitività digitale”. Forniamo strumenti e soluzioni per realizzare quelle infrastrutture logiche che consentano di stare al passo con quanto richiesto dal mercato.

Inoltre, forte della propria esperienza, TeamSystem non si impegna solamente a fornire ad aziende e professionisti le tecnologie e le infrastrutture dati, ma accompagna i propri clienti anche nell’implementazione dei processi necessari per renderne davvero efficace l’utilizzo, giocando così un ruolo chiave a supporto dell’intero sistema Paese.

Come gli strumenti digitali possono favorire la competitività delle utility nei prossimi anni?

A seguito della pandemia, si sono riscritte le regole di comunicazione e di interazione tra l’azienda e i suoi clienti e fornitori, con un focus particolarmente marcato sull’importanza dell’experience e della intuitività delle funzioni.

In uno scenario del genere, per restare competitivi, le utility devono fare leva sul digitale per dare vita a una vera e propria trasformazione dei propri processi e creare un ecosistema di collaborazione con i propri stakeholder, controllato e sicuro e un accesso ai propri servizi più rapido e semplice, finalizzato all’acquisizione di nuovi utenti.

Quali sono le soluzioni che TeamSystem propone per rispondere alle esigenze del mercato?

Da oltre quarant’anni TeamSystem è partner d’eccellenza per i professionisti, imprese, Pubbliche Amministrazioni e utility che puntano alla semplificazione e l’ottimizzazione dei loro processi lavorativi per crescere e aumentare la propria competitività.

Ogni soluzione è pensata per essere facilmente personalizzabile e in grado di integrarsi facilmente nei processi, rispondendo a tutte le tue esigenze in ogni fase del progetto: dalle gare d’appalto e gestione dei progetti, alla gestione delle commesse (TS Construction Lavori Pubblici e TS Construction Project Management); dai progetti digitali alla collaboration (TS Construction BIM e TS Construction CDE), fino alla gestione immobiliare (TS Enterprise Asset Management).

Fondamentali sono anche le soluzioni per la gestione dei dipartimenti legali, recupero crediti e contract management, oltre al tema della dematerializzazione dei documenti, autenticazione degli utenti e firma digitale di contratti.

