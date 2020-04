TeamSystem investe nella digitalizzazione del terzo settore

Come confermato dal ceo Federico Leproux, TeamSystem punta a diventare leader in Italia nel software per le organizzazioni del terzo settore, dove la tecnologia sta diventando un elemento cruciale per la competitività e l’implementazione di processi sempre più agili.

La società ha annunciato l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Area 32, società di San Donà di Piave (Venezia) che sviluppa soluzioni per la digitalizzazione delle organizzazioni del terzo settore, dalle no proft a quelle culturali, alle società sportive.

Si tratta di un’operazione che permette a TeamSystem di rafforzare la propria offerta relativa alle piattaforme digitali per le associazioni del terzo settore che, dopo la riforma 2017 e 2018, hanno la necessità di dotarsi di sistemi contabili e amministrativi in linea con il digitale.

Area 32 ha sviluppato tre soluzioni full cloud, Athena Portal, Onlus Portal e Sipario Portal, per l’amministrazione e la gestione rispettivamente di associazioni sportive dilettantistiche, enti no-profit e associazioni culturali.

La società veneta fondata da Elvio Zecchin e Gabriele Boscolo ha anche sviluppato un software full cloud, PortaleTerzoSettore, che permette agli studi commercialisti di accedere alla gestione operativa dei propri clienti che operano nel terzo settore.

L’operazione, informa una nota, è stata gestita dalla Direzione M&A del Gruppo TeamSystem con il supporto dell’Avv. Pierantonio Luceri dello Studio Laward, Area32, invece, è stata assistita da Paolo Minetto come advisor e dall’Avv. Francesco Paolo Mansi.