TeamSystem in Cloud, il digitale come scelta naturale

TeamSystem ha presentato la nuova linea “in Cloud”, un portfolio che integra specifiche soluzioni di nuova generazione e prodotti oggetto di rebranding che hanno già un posizionamento consolidato sul mercato italiano.

Con la nuova linea di business, la società ha scelto di organizzare il proprio know-how e rafforzare ulteriormente l’offerta in ambito cloud attraverso una proposizione innovativa che permette ad aziende e professionisti di identificare immediatamente la soluzione in grado di rispondere alle diverse esigenze in tema di trasformazione digitale.

Si va da esigenze precise legate alla domanda di un’ampia fascia di utenti, come la firma elettronica o adempimenti sulla privacy, a quelle specifiche relative alle diverse industry, come i ristoratori o gli esercenti commerciali.

Tutte le soluzioni in Cloud

Fanno parte della gamma Teamsystem in Cloud le soluzioni Contabilità in Cloud (programma di contabilità e fatturazione elettronica costruito su misura per le PMI), Cassa in Cloud (gestionale che trasforma il tablet in un sistema di cassa completo per l’invio telematico dei corrispettivi), Fatture in Cloud (software di fatturazione online per imprese e professionisti), Dipendenti in Cloud (soluzione per digitalizzare la gestione delle Risorse Umane), Privacy in Cloud (software che guida nella produzione di documenti necessari per adempiere al nuovo regolamento sulla protezione dei dati personali), CRM in Cloud (programma per l’organizzazione e digitalizzazione delle attività commerciali), Note Spese in Cloud (soluzione che permette di avere sempre sotto controllo le note spese dei propri collaboratori), Netlex in Cloud (software online per la gestione semplice ed efficace degli studi legali), Computi in Cloud (soluzione per il computo metrico, la condivisione del preventivo e la contabilità lavori).

Per Enrico Causero, Cloud and New Business Director di TeamSystem, “Le Pmi e i professionisti italiani considerano l’ecosistema cloud un elemento imprescindibile della propria strategia legata alla gestione dei processi, soprattutto dopo averne toccato con mano i benefici a seguito dell’obbligo di fatturazione elettronica. I vantaggi del cloud vanno da una maggiore accessibilità alla sicurezza e protezione dei dati, garantiti dal provider certificato. Con la nostra gamma di prodotti, vogliamo continuare a supportare aziende e studi professionali nel percorso digitale e posizionarci sempre più come abilitatori della competitività del business”.

Semplicità e immediatezza di gestione, mobilità delle persone, velocità delle operazioni, sicurezza dei dati e risparmio di costi. Queste sono le necessità delle micro-imprese, dei professionisti e delle partite Iva a cui solo il cloud potrà dar risposta. Proprio per questo motivo dal 13 al 25 settembre TeamSystem terrà il Tour “Tutto il mondo in Cloud”, che quattroncontri di approfondimento sui temi chiave legati al Cloud e ai vantaggi che ne derivano a Napoli, Prato, Genova e Treviso.