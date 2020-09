TeamSystem HR, la gestione delle risorse umane in un unico cloud

Lo scorso anno TeamSystem aveva lanciato Dipendenti In Cloud, una soluzione che intendeva semplificare la gestione delle risorse umane nelle micro-imprese.

Ora è la volta di TeamSystem HR, una nuova piattaforma creata per consolidare in un’unica soluzione cloud le diverse funzioni che rispondono a tutte le esigenze relative alla gestione delle risorse umane.

Come spiega il ceo di TeamSystem Federico Lepropux in una nota, negli ultimi anni, anche grazie alle acquisizioni di Euresys, SkyLab e Beneficy, la società ha intrapreso un percorso volto a rafforzare l’offerta in un settore ad alto potenziale come quello della gestione delle risorse umane.

E TeamSystem HR rappresenta il culmine di questo percorso. Si va dall’amministrazione, alle presenze, dal welfare alla compensation, fino all’human capital management senza dimenticare la salute e sicurezza dei dipendenti, con un software che consente alle HR aziendali, ai consulenti del lavoro, ai manager e ai lavoratori di accedere ai dati da qualsiasi postazione e in qualsiasi momento della giornata.

Si tratta, infatti, di una soluzione data driven che sfrutta i vantaggi del cloud per garantire performance e sicurezza sui dati anche in smart working e in mobilità.

Per Leproux l’organizzazione delle risorse umane nelle aziende sta vivendo un momento di profonda trasformazione grazie alla spinta del digitale: “anche a causa dello scenario determinato dalla pandemia le Pmi stanno ridefinendo i processi, le pratiche interne e le modalità di lavoro in una direzione che va sempre più verso forme agili. Proprio in questo contesto, la funzione HR riveste un ruolo fondamentale nell’evoluzione dei processi di business e nella promozione di pratiche innovative”.

Ecco allora che TeamSystem HR a propone anche funzionalità trasversali come il welfare, la gestione delle performance e gli aspetti legati alla compensation, alla formazione aziendale, all’organizzazione H&S e alla sorveglianza sanitaria.

Sul piatto c’è anche una nuova modalità di dialogo tra azienda e consulenti del lavoro, volta a favorire la condivisione in tempo reale dei documenti, per garantire efficienza nella gestione di ogni singolo dipendente.