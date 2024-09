TeamSystem cresce in Spagna con l’acquisizione di Distrito K

TeamSystem cresce nel mercato spagnolo con l’acquisizione del 100% del capitale di Distrito K.

L’azienda – che ha investito nel Paese più di 180 milioni dal 2021 ad oggi – grazie a questa operazione consolida la propria offerta nel mercato delle soluzioni software per le PMI e i professionisti in Spagna, dove è già presente grazie alle acquisizioni di Software Del Sol, Billin e Acumbamail, Aplifisa e Asesor Excelente. L’acquisizione di Distrito K, inoltre, consente a TeamSystem di entrare in un nuovo segmento di mercato mid-market e di rafforzare in modo strategico la propria presenza nel nord del Paese.

Distrito K è un’azienda leader nello sviluppo di software ERP per le PMI, che prevede di raggiungere un fatturato di 8,5 milioni di euro quest’anno, il che significa un aumento del 100% del fatturato nel periodo 2020-2024. Fondata a La Coruña nel 1997, l’azienda vanta quasi 30 anni di esperienza nel settore e fornisce servizi a 6.000 piccole e medie imprese che si affidano ai suoi software di gestione aziendale. L’azienda tecnologica ha sviluppato internamente un ampio portafoglio di soluzioni innovative, sia orizzontali che verticali, che le ha permesso di fornire soluzioni alla maggior parte dei settori e delle attività sul mercato nazionale. Tra le altre cose, l’azienda ha progettato un potente sistema ERP che consente un alto grado di personalizzazione, grazie a un avanzato linguaggio di programmazione script integrato, compatibile con i dispositivi mobili e con l’eCommerce.

“Siamo entusiasti di aver portato a termine questa importante operazione perché ci consentirà di fare un salto di qualità in termini di dimensioni nel mercato spagnolo, in un segmento chiave come quello degli ERP che ha superato il valore di 10 miliardi in Europa e si prevede crescerà fino a 14 miliardi entro il 2027“, commenta Federico Leproux, CEO di TeamSystem. “Questa acquisizione è, infatti, un tassello fondamentale all’interno della nostra più ampia strategia di proiezione internazionale che ci ha visto investire in modo importante prima nel mercato spagnolo con 6 acquisizioni in pochi anni e poi in quello turco, con l’obiettivo di posizionarci come uno dei principali player che supportano la transizione digitale delle PMI e dei professionisti nell’Europa mediterranea“.

“L’integrazione di un’azienda leader nel settore ERP come Distrito K ci permetterà di rafforzare la nostra posizione nel mercato spagnolo e di ampliare la nostra offerta, fornendo una vasta gamma di soluzioni innovative per studi professionali, aziende, PMI e liberi professionisti», afferma Emilio Martinez, Country Manager di TeamSystem Spagna. “Come partner tecnologico, il nostro obiettivo è quello di offrire sempre la migliore qualità, i migliori servizi e l’innovazione, contribuendo alla crescita e al progresso tecnologico dei nostri clienti e allo sviluppo di un network di aziende più digitale, agile e competitivo in Spagna».

Begoña Portela e Marcelo Costa, in qualità di fondatori di Distrito K, aggiungono, infine: “L’ingresso in un Gruppo leader del settore come TeamSystem, permetterà a Distrito K di continuare a crescere come parte di una struttura aziendale moderna, che migliorerà la qualità dei nostri prodotti portando le proprie conoscenze in materia di Intelligenza Artificiale, adattandole alla realtà aziendale, alla tecnologia Cloud, al marketing digitale o al processo di fatturazione elettronica”.