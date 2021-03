Teamsystem si rafforza nel cloud con Habble e CiaoManager

TeamSystem ha annunciato di aver esercitato l’opzione per l’acquisizione della maggioranza di Habble salendo così al 60% del capitale dell’azienda.

Habble – si è imposta sul mercato grazie allo sviluppo di una piattaforma in cloud in grado di analizzare in tempo reale tutti gli scambi di comunicazione aziendale, garantendo una precisa consapevolezza dei costi e la loro ottimizzazione. Fondata nel 2012 a Pisa, Habble è stata inserita da Gartner tra i top player Telco Expense Management del 2019.

L’operazione permette a TeamSystem di rafforzare ulteriormente la propria gamma di offerta dedicata alla trasformazione digitale dei professionisti e delle piccole e medie imprese.

La società italiana annuncia inoltre l’ingresso in Ciaomanager, tramite una partecipazione iniziale del 15%, con opzione a salire in maggioranza nei prossimi anni. Si tratta della quinta operazione portata a termine da TeamSystem da inizio anno.

Ciaomanager – start up innovativa con sede a Trento – si è imposta sul mercato grazie allo sviluppo di una serie di soluzioni cloud native di ultima generazione volte a sostenere una crescita snella ed intelligente delle imprese ricettive, in particolare attraverso lo sviluppo di algoritmi proprietari di apprendimento automatico continuo dai dati (online machine learning) e ottimizzazione intelligente (intelligent optimization).

Grazie alla collaborazione con la start up sono nati Hotel In Cloud, soluzione “all in one” gestionale alberghiera in Cloud che semplifica la gestione operativa delle prenotazioni, integra la vendita online sul sito ufficiale della struttura e consente il Self check-in e self check-out, funzionalità web che consentono agli ospiti di registrarsi in fai-da-te per accedere direttamente alla camera e di pagare il conto; Reservation In Cloud la soluzione per la gestione delle prenotazioni, la sincronizzazione con le altre piattaforme di prenotazione online, come Booking.com ed Expedia, e la gestione di preventivi personalizzati; TeamSystem Hospitality RMS, sistema di revenue management intelligente, basato su algoritmi proprietari di apprendimento automatico continuo dai dati in tempo reale, volto a massimizzare il fatturato dell’hotel.