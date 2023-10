TeamSystem annuncia investimenti per 1 miliardo di euro entro il 2027 in R&D tech e Open Innovation

TeamSystem – tech company italiana che sviluppa soluzioni digitali per la gestione del business di imprese e professionisti – ha annunciato importanti investimenti, pari a 1 miliardo di euro, legati al potenziamento della propria capacità di innovazione, durante la TeamSystem Tech Conference 2023, una tre giorni dedicata a tutte le persone di TeamSystem che in Italia e nel mondo lavorano all’implementazione dei progetti di Ricerca & Sviluppo.

Il Gruppo ha riunito tutte le risorse dedicate alla ricerca e sviluppo, un vero e proprio polo tecnologico di eccellenza che opera in modalità agile con una visione strategica sia nazionale che internazionale, con particolare focus sulle tecnologie di ultima generazione in ambito Fintech, AI, cloud, e sicurezza, e sulle tendenze digitali emergenti.

Contestualmente, TeamSystem ha annunciato che investirà in Ricerca & Sviluppo e Open Innovation circa 1 miliardo di euro entro il 2027. L’obiettivo è potenziare ulteriormente le proprie soluzioni e le competenze del team per digitalizzare l’intera catena del valore di aziende e professionisti, così da supportare il polo tech R&D del Gruppo, in cui operano oltre mille professionisti tra product designer, software engineer, software architect ed esperti di user experience.

“Lavorare per la digitalizzazione del Paese è un compito che richiede grande costanza e un continuo impulso verso la ricerca e il perfezionamento delle tecnologie per poter raggiungere sempre nuovi livelli di innovazione. In particolare, tra gli altri, ci focalizzeremo su Fintech, AI, cloud e chiaramente su cybersecurity”, ha commentato Tommaso Cohen, Coo e Cfo di TeamSystem.

“La scelta di investire con decisione e costanza nella ricerca e nello sviluppo è dettata proprio da questa spinta, che ci porta a voler potenziare sempre più la value propositon tecnologica, valorizzando le nostre persone e collaborando per ampliare e migliorare costantemente il nostro ventaglio di soluzioni, cercando anche di esportare e replicare all’estero i nostri modelli virtuosi”, ha dichiarato Federico Leproux, Ceo di TeamSystem

Forte del solido posizionamento sul mercato del digitale – con più di 2 milioni di clienti che operano sulle piattaforme proprietarie digitali e in Cloud – e dei significativi risultati del 2022 (+27.5% di fatturato vs 2021), TeamSystem ha continuato il proprio percorso di internazionalizzazione avviato già nel 2021. Da inizio anno, infatti, sono ben cinque le acquisizioni portate avanti dalla tech company, di cui tre di carattere internazionale, con le operazioni Aplifisa e Asesor Excelente finalizzate in Spagna e Mikrogrup in Turchia.