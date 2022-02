TeamSystem acquista Storeden e potenzia l’ecommerce per Pmi

TeamSystem ha annunciato l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Storeden, azienda fondata dal gruppo Projectmoon di Villorba (Treviso), con alto posizionamento nel segmento ecommerce per le Pmi.

L’operazione, riporta una nota di TeamSystem, è in linea con la strategia di potenziamento della value propositon tecnologica per completare le soluzioni di digitalizzazione della catena del valore delle aziende.

L’acquisizione di Storeden, prosegue la nota, permetterà a TeamSystem di supportare le Pmi anche attraverso una piattaforma di ultima generazione che permette di sviluppare in modo semplice e immediato un ecommerce personalizzato in base alle singole esigenze di business.

La piattaforma di ecommerce di Storeden è nativamente sincronizzata con marketplace globali come Amazon, Alibaba, Ebay, e con i social network.

Integrata con le soluzioni cloud per Pmi di TeamSystem (come Fatture In Cloud, Cassa, Enterprise Cloud) Storeden avrà una suite unica sul mercato volta ad aiutare le imprese a beneficiare delle opportunità del digitale.

Per TeamSystem l’operazione è stata gestita dalla direzione di M&A con il supporto degli avv.ti Gerardo Carbonelli e Edoardo Marseglia di Gianni & Origoni per l’area legale, mentre la due diligence finanziaria è stata condotta con il supporto di EY con un team composto da Marco Ginnasi e Luca Locatelli. I venditori sono stati assistiti Gaetano e Francesco Sirone dello studio Due Esse per gli aspetti finanziari e contabili e dall’avvocato Luigi Russo per l’area legale.

Leggi tutti i nostri articoli su TeamSystem