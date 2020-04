Teams sta vincendo la partita dello smart working

Fra le nazioni con il più alto tasso di crescita nell’utilizzo di Teams, al primo posto troviamo proprio l’Italia, seguita dalla Spagna. Non è un caso, sono proprio le due nazioni europee più colpite da Covid-19 e con la maggior parte delle aziende chiuse o in smart working.

Il team di Microsoft ha anche esaminato dove le persone usano di più i video, con la Norvegia e i Paesi Bassi in testa al gruppo.

In quelle nazioni il 60% delle chiamate include video. Negli Stati Uniti, questo numero è del 38%. Microsoft ritiene che questo dato possa essere direttamente correlato alla maggiore disponibilità di banda larga.