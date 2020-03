Microsoft ha annunciato l’arrivo di una folta serie di novità in vari prodotti e servizi.

Nuove funzionalità in Skype e Teams, la app Microsoft Family Safety per proteggere la vita digitale (e non solo) delle famiglie, nuovi strumenti del browser Edge e i nuovi abbonamenti Microsoft 365 Personal e Family.

Partiamo da questi ultimi. Le nuove licenze Microsoft 365 Personal e Microsoft 365 Family a partire dal 21 aprile sostituiranno l’offerta Office 365, ereditandone tutte le funzionalità. Vale a dire: applicazioni Office Premium, 1 TB di spazio di archiviazione su OneDrive per utente, 60 minuti di chiamate Skype verso numeri fissi o mobile, funzionalità avanzate di cybersecurity contro attacchi malware e di phishing e supporto tecnico dedicato.

Microsoft 365 Personal sarà disponibile a un costo di 69 euro all’anno, mentre con l’abbonamento Microsoft 365 Family sarà possibile ottenere sei account al costo di 99 euro all’anno.

Non riguarderanno solo le licenze, le novità introdotte dalla società di Redmond. Microsoft ha infatti reso noto che le applicazioni del pacchetto Microsoft 365 saranno potenziate da nuove funzionalità basate sul cloud e sull’intelligenza artificiale, che saranno disponibili nel corso dei prossimi mesi.

Per quanto riguarda i nuovi strumenti intelligenti per Microsoft 365, Microsoft Editor è un servizio basato sull’intelligenza artificiale progettato per migliorare le capacità di scrittura. È disponibile in 20 lingue, italiano incluso, su Outlook.com e come estensione per i browser Microsoft Edge e Google Chrome; il tool è attualmente disponibile per una selezione di lingue anche in Word. Le funzionalità base sono disponibili gratuitamente, mentre gli utenti Microsoft 365 Personal e Family potranno accedere a suggerimenti avanzati sia per quanto riguarda la grammatica, sia sullo stile di scrittura.

Anche PowerPoint Presenter Coach si arricchisce di nuove funzionalità intelligenti, disponibili in esclusiva per gli abbonati Microsoft 365: Monotone Pitch restituisce feedback in tempo reale sul tono di voce utilizzato durante le presentazioni, mentre Speech Refinement offre suggerimenti grammaticali e su come formulare il proprio discorso in modo più efficace. Le due funzionalità saranno disponibili per la lingua inglese inizialmente in preview gratuita e successivamente solo per gli abbonati Microsoft 365.

L’esperienza PowerPoint viene ulteriormente potenziata grazie a un aggiornamento di Designer, la funzionalità che aiuta a migliorare la creatività e l’impaginazione delle presentazioni risparmiando tempo prezioso. Gli utenti Microsoft 365 otterranno l’accesso esclusivo a oltre 8.000 immagini e 175 video in loop della libreria Getty Images, oltre a 300 nuovi font e 2.800 nuove icone per creare presentazioni ad alto impatto. I nuovi contenuti saranno utilizzabili anche in Word ed Excel. Inoltre, Microsoft ha introdotto oltre 200 nuovi template premium per Word, Excel e PowerPoint.

Per quanto riguarda Outlook, le nuove feature permetteranno di gestire in modo più efficace la propria agenda. Sincronizzando il proprio calendar personale con quello aziendale sarà infatti possibile mostrare solo le reali disponibilità, con le massime garanzie di privacy rispetto ai dettagli dei propri appuntamenti personali.

Passando alle novità per Skype e Teams, Microsoft ha innanzitutto reso noto che Skype ha recentemente registrato un importante aumento di utilizzo, con una crescita mensile del 70% degli utenti giornalieri, per un totale di 40 milioni di persone, e un aumento del 220% dei minuti di chiamate tramite l’applicazione. Per aiutare gli utenti a connettersi più semplicemente, Microsoft ha recentemente introdotto una nuova funzionalità di Skype chiamata Meet Now, che permette di creare video meeting gratuitamente in tre semplici clic, senza richiedere registrazioni o download.

Nel mondo, sono 44 milioni le persone utilizzano Microsoft Teams come hub per il lavoro di squadra, grazie alla sua offerta di chat, video conferenze, chiamate e strumenti per la collaborazione in un unico ambiente. Le nuove funzionalità in arrivo per Teams aiuteranno gli utenti a rimanere in contatto con amici e familiari, organizzare gli appuntamenti e collaborare su to do list condivise, assegnando i compiti a ciascun partecipante, ma anche condividere in sicurezza foto, video e informazioni importanti come la password del WiFi. Queste nuove funzionalità saranno disponibili per l’applicazione mobile di Microsoft Teams nei prossimi mesi e sono progettate per aiutare l’utente a gestire sia il lavoro che la vita personale in una singola app.

Microsoft ha poi presentato la nuova applicazione Microsoft Family Safety, disponibile per gli utenti Microsoft 365 su dispositivi Android e iOS. Come suggerisce il nome, Microsoft Family Safety offre alle famiglie gli strumenti e le informazioni necessarie per promuovere comportamenti sicuri online e nel mondo reale. L’applicazione permetterà infatti di monitorare le attività dei bambini su Xbox, PC Windows 10 e smartphone Android, di impostare limiti di tempo e di impedire l’accesso ai contenuti online che non si reputano adatti alla loro età.

Microsoft Family Safety permette di proteggere la famiglia anche offline: è infatti possibile impostare notifiche quando un membro della famiglia arriva o lascia un luogo, come la casa, la scuola o l’ufficio, e ottenere report sui comportamenti alla guida dei membri della famiglia più inesperti, per assicurare una maggiore tranquillità d’animo dei genitori e aiutarli a instaurare abitudini di guida sicure. Microsoft sottolinea il suo impegno a non condividere le informazioni con terze parti, come le compagnie assicurative.

Infine, Microsoft ha annunciato anche alcune novità per il browser Microsoft Edge di nuova generazione, basato sull’engine Chromium, disponibile per dispositivi Windows, Mac, iOS e Android.

Collections, la funzionalità che permette di raccogliere facilmente informazioni da siti differenti, organizzarle ed esportarle in documenti Word o Excel, nei prossimi mesi arriverà anche sui dispositivi mobili, offrendo un’esperienza sincronizzata tra diversi device. Vertical Tabs (in arrivo nei prossimi mesi) permette di visualizzare le pagine aperte verticalmente sul lato della schermata, semplificandone la visualizzazione e la gestione. In arrivo anche Smart Copy, funzione che permette di copiare i contenuti delle pagine web e incollarli nei documenti mantenendone la formattazione, inclusi link e immagini.

È già disponibile, invece, Tracking Prevention, che impedisce ai siti di terze parti di tracciare le attività degli utenti. Sia da desktop sia da mobile sono disponibili tre modalità (Basic, Balanced o Strict) per scegliere il livello di protezione che si desidera. Password Monitor, previsto anch’esso per i prossimi mesi, segnalerà agli utenti se le password salvate per il completamento automatico siano state compromesse. Tramite una dashboard dedicata nelle impostazioni, sarà possibile scoprire le credenziali rilevate nel Dark Web e venire direttamente indirizzati ai relativi siti per modificarle.

La modalità di navigazione InPrivate è ora disponibile e garantisce l’eliminazione automatica della cronologia di navigazione, dei cookie e delle informazioni dei siti. È inoltre disponibile in preview per gli Insider e in arrivo nel corso dell’anno la modalità di ricerca InPrivate integrata in Bing.

Immersive Reader, integrato in Microsoft Edge, semplifica l’esperienza di lettura e rende le pagine più accessibili a tutti. La funzionalità permette infatti di eliminare gli elementi di distrazione dalle pagine web, modificarne il layout in base alle proprie esigenze o ascoltare la lettura di un testo. Immersive Reader è già disponibile e si arricchirà presto di nuove funzionalità.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito Microsoft.