TD SYNNEX lancia il SAS Partner Solution Environment per l’AI nel canale

TD SYNNEX ha annunciato il lancio del SAS Partner Solution Environment, una nuova iniziativa di enablement pensata per supportare i partner in tutta Europa nello sviluppo di soluzioni basate su intelligenza artificiale e analytics. L’obiettivo è rendere più rapido ed efficace il passaggio dalla sperimentazione alla creazione di valore di business, riducendo complessità e tempi di adozione.

Un ambiente cloud-native basato su SAS Viya

Il Solution Environment è basato su SAS Viya, piattaforma di analytics unificata e cloud-native progettata per semplificare implementazioni complesse e supportare l’innovazione su infrastrutture cloud pubbliche, private e ibride. La piattaforma consente di gestire in modo integrato dati, modelli e processi analitici, offrendo una base tecnologica coerente per progetti di AI e advanced analytics.

L’iniziativa si inserisce nella collaborazione consolidata tra TD SYNNEX e SAS, orientata a rendere disponibili attraverso il canale sia la piattaforma SAS Viya sia le soluzioni verticali sviluppate da SAS a livello globale.

Demo, PoC e PoV per dimostrare il valore dell’AI

L’ambiente mette a disposizione dei partner TD SYNNEX una piattaforma pronta all’uso per attività di demo, proof of concept, workshop di proof of value e sviluppo di soluzioni replicabili. Questo approccio consente di concentrarsi sulla dimostrazione del valore di business dell’AI, degli analytics avanzati e della gestione del ciclo di vita dei dati, riducendo il tempo necessario per preparare infrastrutture e ambienti di test.

Favorendo uno sviluppo più rapido delle soluzioni, il Solution Environment contribuisce ad accelerare i cicli di vendita, aumentare i tassi di successo e rafforzare il coinvolgimento dei clienti finali.

Rafforzare il ruolo consulenziale dei partner

“I partner possono ora dimostrare il valore di business in modo più rapido e rafforzare il proprio ruolo di consulenti di fiducia in ambito analytics”, ha dichiarato Craig Smith, Vice President, Data, AI & Applications, Europe di TD SYNNEX. “Questa iniziativa accelera le conversazioni con i clienti, rafforzando la strategia di TD SYNNEX orientata a semplificare l’innovazione e abilitare la crescita dell’intero ecosistema”.

Un investimento strategico per l’ecosistema europeo

Secondo Enrico Paolo Bussolati, Data-AI Practice Leader Italy di TD SYNNEX Italy, l’iniziativa nasce da un’esigenza concreta espressa dal canale. “La scelta di effettuare un così importante investimento a disposizione dei partner del nostro ecosistema europeo, prende le mosse da una chiara necessità espressa dagli operatori di canale: quella di poter sperimentare le tecnologie abilitanti SAS in ambienti protetti prima di presentare la value proposition agli end-user”.

Bussolati sottolinea inoltre il valore di un ambiente “cloud native light” come quello di SAS Viya, che consente ai partner di sviluppare soluzioni end-to-end Dati-AI con un investimento graduale, supportato dalle competenze di TD SYNNEX.

Collaborazione tecnologica su infrastrutture ibride

Il SAS Partner Solution Environment è un’iniziativa congiunta di TD SYNNEX e SAS, realizzata grazie alla collaborazione con Lenovo, Intel e Red Hat. Il contributo di questi partner tecnologici, in ambito infrastrutture ibride, hardware ad alte prestazioni e soluzioni cloud scalabili, ha avuto un ruolo chiave nella realizzazione dell’ambiente e nella sua flessibilità operativa.

Accelerare il time to value delle soluzioni AI

“Il TD SYNNEX SAS Partner Solution Environment consente alle organizzazioni di portare più rapidamente sul mercato soluzioni basate sull’AI e di offrire valore accelerato ai propri clienti”, ha dichiarato John Carey, Senior Vice President, Global Channels di SAS. “Il fatto che sia basato su SAS Viya lo rende particolarmente adatto a supportare le organizzazioni nella progettazione e nel test di prototipi con barriere di costo ridotte, accelerando il time to value”.

Disponibilità e casi d’uso verticali

Gestito da TD SYNNEX, il Solution Environment è disponibile per i partner allineati in tutta Europa nell’ambito del continuo investimento del distributore in enablement e innovazione. La piattaforma presenta casi d’uso concreti in diversi settori verticali, tra cui manifatturiero, retail, sanità, ricerca clinica, finanza e assicurazioni, mostrando come le funzionalità avanzate di AI e analytics abilitate da SAS Viya possano essere applicate a scenari reali.