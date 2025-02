TD SYNNEX inaugura il Centro di Eccellenza IBM watsonx in Italia

TD SYNNEX ha annunciato l’apertura del suo nuovo Centro di Eccellenza IBM watsonx, dedicato all’adozione delle soluzioni AI di IBM, presso la sede di San Giuliano Milanese. Questo centro è stato creato con l’intento di supportare i rivenditori di tecnologia, gli Independent Software Vendor (ISV) e

i System Integrator nell’utilizzo e nell’implementazione di IBM watsonx, una delle piattaforme di intelligenza artificiale più avanzate e innovative al mondo.

Il Centro di Eccellenza IBM watsonx non si configura solo come un luogo di formazione, ma come un vero e proprio laboratorio a disposizione dei partner, dove sarà possibile testare e sviluppare soluzioni AI personalizzate. Il centro offre un’opportunità unica e gratuita per accedere a risorse IBM di alto livello, quali documentazione tecnica, casi d’uso reali e ambienti di test, e per ricevere supporto tecnico e commerciale dedicato da parte di esperti di IBM e TD SYNNEX. Durante il percorso di sviluppo delle soluzioni AI, i partner avranno la possibilità di partecipare a eventi personalizzati, come workshop, sessioni di design thinking e presentazioni, coinvolgendo anche i propri clienti in un ambiente interattivo.

Il laboratorio fornirà anche accesso a una rete di esperti internazionale, composta da oltre 12 Solutions Architect certificati in diverse aree tecnologiche, che metteranno a disposizione il loro know-how per supportare la progettazione, l’implementazione e la gestione delle soluzioni AI. Inoltre, il Centro di Eccellenza IBM watsonx offrirà l’opportunità di sviluppare Proof of Concept (POC), permettendo ai partner di testare l’integrazione di watsonx con i propri sistemi esistenti e validare la fattibilità delle soluzioni proposte.

“Mettere a disposizione ambienti per i Partner che vogliono familiarizzare con la tecnologia o fare PoC sui dati e su ambienti tagliati su misura dei clienti, è un elemento chiave per tutto il mondo dei dati e lo è ancora di più se parliamo di Intelligenza Artificiale. Con questi investimenti andiamo oltre la definizione di use case, consentiamo ai Partner e ai loro clienti di toccare con mano la tecnologia, in primis prenderne dimestichezza e poi produrre la soluzione specifica insieme al proprio cliente” ha dichiarato Vincenzo Bocchi, Vice President Advanced Solutions di TD SYNNEX Italy. “Questi ambienti sono accessibili per tutta la nostra rete di Partner, possiamo organizzare workshop presso i clienti,eventi nella sede di San Giuliano o direttamente a Francoforte, dove le squadre dei nostri Centri di Eccellenza e il Fast Track Team IBM predispongono gli ambienti e ci supportano durante tutta la durata del PoC. Non stiamo facendo del marketing, parliamo di asset che TD SYNNEX e IBM mettono a disposizione del canale italiano per crescere in competenze e soluzioni realizzate. Le prime richieste sono già arrivate, ora siamo pronti a scalare.”

Oltre al nuovo centro di San Giuliano Milanese, TD SYNNEX ha attivato altri quattro Centri di Eccellenza in tutto il mondo: Clearwater (Florida, USA), Monaco (Germania), Madrid (Spagna) e Londra (Regno Unito). Questi centri fanno parte di un’iniziativa globale che mira a sostenere la crescita e l’adozione delle soluzioni IBM watsonx, offrendo un supporto continuo ai partner e alle imprese di tutto il mondo.

I partner interessati a esplorare le opportunità offerte dal Centro di Eccellenza watsonx possono prenotare una visita gratuita e partecipare a demo personalizzate. Il centro rappresenta una risorsa fondamentale per chi desidera integrare l’intelligenza artificiale nel proprio business e sfruttare le potenzialità offerte dalle soluzioni IBM.