TD SYNNEX espande il portfolio di grafica AI di NVIDIA in Europa

TD SYNNEX ha annunciato un’ulteriore espansione delle sue offerte AI di NVIDIA con l’aggiunta delle GPU NVIDIA RTX al suo portfolio in tutta Europa

Le GPU NVIDIA RTX offrono tecnologie di visualizzazione professionale full-stack, fornendo ray tracing in tempo reale, AI, calcolo, simulazione e grafica avanzata. Sono progettate per accelerare i flussi di lavoro di calcolo più esigenti, dai dispositivi incorporati come i chioschi o i video wall ai server e workstation tradizionali.

Thomas Klein, Vice President Global Computing Components di TD SYNNEX Europe ha dichiarato: “Questa estensione della nostra collaborazione con NVIDIA migliora la nostra gamma di prodotti e porta un potente e innovativo set di tecnologie di visualizzazione professionale ai nostri partner e ai loro clienti.”



Chris Marriott, Senior Director Enterprise Platforms di NVIDIA, ha detto: “Il panorama digitale odierno richiede capacità di calcolo avanzate per alimentare i flussi di lavoro quotidiani degli utenti mobile e desktop. Con l’aggiunta delle GPU NVIDIA RTX al suo portfolio, TD SYNNEX offre ora soluzioni Enterprise complete per i clienti, dal desktop al data center.”

Questo accordo estende le offerte tecnologiche complete di NVIDIA di TD SYNNEX, che includono le piattaforme di networking NVIDIA Quantum-2 InfiniBand e NVIDIA Spectrum-X Ethernet, e soluzioni di calcolo ad alte prestazioni come i sistemi NVIDIA DGX e le GPU per data center NVIDIA. Aggiunge anche l’offerta della piattaforma NVIDIA Omniverse, il software NVIDIA virtual GPU e la piattaforma NVIDIA AI Enterprise per lo sviluppo e la distribuzione di applicazioni AI di livello produttivo, sottolineando l’impegno e la dedizione dell’azienda nel promuovere le capacità di AI e machine learning.