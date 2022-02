Tcl, nuovi device e tanto 5G al Mwc 2022

Tcl presenta una serie di nuovi dispositivi al Mobile World Congress 2022. Rafforzando la missione di Tcl di fornire connettività 5G per tutti, gli annunci mobile includono la nuova line-up Serie 30, con cinque nuovi smartphone tra cui un modello 5G ricco di funzionalità. A questi si aggiungono tre nuovi tablet, tra cui l’ultimo arrivato nell’innovativa famiglia NXTPAPER di Tcl, e il nuovo Tcl TAB 10s 5G. Consolidando la sua posizione di leader nella connettività, Tcl porta sul mercato anche tre nuove CPE, tra cui LINKHUB 5G, un potente router 5G creato per collegare centinaia di dispositivi in ambienti diversi.

La Serie 30 di Tcl si amplia: ecco i nuovi smartphone che ispirano gli utenti

Tcl presenta cinque nuovi smartphone all’interno della sua Serie 30: Tcl 30+, Tcl 30, Tcl 30SE, Tcl 30E e Tcl 30 5G. Ciascun modello offre esperienze ricche di funzionalità accessibili a tutti. Questi si uniscono ai recentemente annunciati Tcl 30XE 5G e Tcl 30V 5G, che sono esclusivi per il mercato statunitense.

Secondo quanto comunicato dalla società, i nuovi smartphone della Serie 30 sono tutti dotati di un comparto fotografico da 50MP intelligente e facile da usare, per cui paesaggi, ritratti e piccoli particolari saranno immortalati con dettagli e colori realistici e l’esperienza utente risulterà nettamente migliorata. Alcune funzionalità massimizzano ulteriormente il risultato finale, come Steady Snap che mette in pausa lo scatto e cattura chiaramente i soggetti in movimento, Face Tracking, perfetto per i ritratti dinamici, e Auto-Capture, che permette di coinvolgere più soggetti nell’inquadratura per selfie grandangolari.

Tutti gli smartphone della nuova serie sono equipaggiati con display Tcl. Schermi da 6,52 pollici con mini-notch sono presenti su 30SE e 30E, mentre i display AMOLED FHD+ da 6,7 pollici di Tcl 30+, Tcl 30 e Tcl 30 5G regalano contrasti ricchi, colori incisivi e neri profondi. La tecnologia di visualizzazione proprietaria Tcl NXTVISION offre immagini migliorate, mantenendo allo stesso tempo la cura degli occhi come uno dei focus principali.

Tcl 30+, Tcl 30 e Tcl 30 5G sono dotati di un design da 7.74mm e pesano solo 184 grammi. Tutti e cinque i dispositivi sono dotati di batterie oltre 5000mAh e supportano la ricarica veloce, accompagnando gli utenti dalla mattina alla sera.

Prezzi e disponibilità

Tcl 30+ è disponibile in Europa a partire da € 229,90

Tcl 30 è disponibile in Europa da € 199,90

Tcl 30SE è già disponibile in Europa a € 189,90 per la versione 128GB

Tcl 30E sarà disponibile in Europa da aprile 2022 a partire da € 159,90

Tcl 30 5G sarà disponibile in Europa da aprile 2022

Portafoglio di tablet in crescita: esperienze arricchite e coinvolgenti per tutte le occasioni

Tcl sta espandendo il suo portafoglio di tablet con tre nuovi prodotti.

In primo luogo, NXTPAPER MAX 10 viene presentato al pubblico dopo il recente lancio di NXTPAPER 10s, andando ad ampliare la linea NXTPAPER di Tcl, già acclamata dalla critica. NXTPAPER MAX 10 è disponibile in configurazione Wi-Fi o 4G LTE. Qualunque sia la scelta, si tratta di un tablet eccezionalmente capace, che offre apprendimento, intrattenimento e strumenti creativi, abbinati a una durata più che affidabile della batteria.

Il display NXTPAPER da 10,36 pollici del tablet e il rapporto schermo/corpo dell’83% regalano la sensazione di avere di fronte uno schermo simile alla carta. Se si ha bisogno di un blocco note per scrivere, di un’ampia visuale per lunghe sessioni di lettura, o di uno schermo per lo streaming di film e giochi, il nuovo tablet ha tutte le carte in regola. Il display è composto da un unico sistema multistrato con ogni film che compone lo schermo a giocare il proprio ruolo nel filtrare la luce blu dannosa e proteggere la vista. Equipaggiato inoltre da uno strato di vetro antiriflesso, il display di NXTPAPER MAX 10 sembra carta stampata, e come tale viene percepito, per un’esperienza di lettura e scrittura più confortevole e naturale.

A seguire, Tcl TAB 10HD 4G caratterizzato da una sottile cornice di 8.7mm e batteria da 5500mAh. Grazie a questìultima, l’ultimo tablet 4G di Tcl può superare un’intera giornata di lettura, visione o navigazione.

Il terzo tablet della line-up è Tcl TAB 10s 5G, uno dei primi tablet accessibili della società cinese con connettività 5G. Lo schermo da 10.1 pollici FHD, la risoluzione e le dimensioni del tablet stesso sono abbinate alla tecnologia NXTVISION, in modo che le immagini di film e videogiochi non siano solo migliorate, ma siano anche ottimizzate per la salute degli occhi.

A tutto questo si aggiungono il 5G , oltre ad una batteria da 8000mAh e 4GB di memoria. In questo modo gli utenti saranno in grado di vedere film e sport, effettuare videochiamate ed essere multi-tasking usando la connettività cellulare o Wi-Fi.

La famiglia di tablet sarà presto ampliata da Tcl TAB PRO 12 5G, un tablet con ampio display e connettività 5G ultra-veloce, che vanta una forte attenzione all’intrattenimento e alla produttività.

Disponibilità

Il tablet NXTPAPER MAX 10 sarà in vendita a partire dalla metà del 2° trimestre 2022 in Asia.

TAB 10HD 4G è disponibile in Europa, con la versione FHD in vendita in Asia da fine marzo.

TAB 10s 5G sarà in vendita a metà Q2

Nuova gamma di CPE: connessioni veloci e ad alta capacità

Tcl sta espandendo il suo portafoglio CPE con il lancio di un router 5G e due soluzioni 4G, confermando la propria missione nel contribuire a creare un mondo veramente connesso per tutti.

Con LINKHUB 5G CPE HH515, Tcl lancia un potente router 5G che offre una connettività Wi-Fi 6 avanzata. Annunciato per la prima volta al CES 2022, è in grado di supportare fino a 256 utenti e garantisce ottime prestazioni per i giochi basati su cloud, lo streaming dal vivo di alta qualità, l’istruzione online e il lavoro da casa.

LINKZONE LTE CAT6 Mobile Wi-Fi MW63 è un Wi-Fi mobile che offre connettività ad alta velocità in un design leggero e tascabile.Dotato di Wi-Fi dual-band e velocità di download 4G fino a 300Mbps, tutta la famiglia potrà godersi video, giochi online, didattica e lavoro da casa. Entrambi i prodotti sono compatibili con eSIM.

Tcl lancerà inoltre un nuovo LINKZONE 5G Mobile Wi-Fi MW513, che supporta Sub-6GHz + mmWave, rendendo ancora più facile per i consumatori la connessione al Wi-Fi 5G ultraveloce in movimento.

Disponibilità

LINKHUB 5G CPE HH515 sarà disponibile dal 1° trimestre 2022 in Europa

LINKZONE LTE CAT6 Mobile Wi-Fi MW63 e LINKHUB LTE CAT6 Home Station HH63 saranno lanciati in Europa nel secondo trimestre

