Talend, nuova piattaforma di integrazione dati

Per Talend il percorso di trasformazione digitale è unico per ogni singola azienda: i requisiti per avviare un progetto di integrazione dati sono diversi da quelli di un progetto più consolidato. E le aziende possono partire rapidamente con un'unica soluzione funzionale, ma in ultima analisi, ciò che impegna risorse in azienda è la sfida dell’integrazione di molteplici ambienti multidimensionali.

Ciaran Dynes, SVP Products di Talend spiega così il fine della nuova release Summer 19 della suite end to end, Talend Data Fabric.

La nuova versione della piattaforma punta a una facile accelerazione per lo sviluppo di tutti i tipi di ambienti di integrazione dati, dalle attività di acquisizione dati agli scenari più completi.

La versione Summer 19 punta a consentire alle aziende di gestire da subito le esigenze aziendali per l'avvio di progetti di integrazione dati a lungo termine come la governance e il supporto cross-cloud.

La nuova release di Talend Data Fabric abilita i professionisti dei dati ad adottare rapidamente progetti di data warehouse e di passare facilmente a casi d'uso ibridi multicloud più complessi e affidabili.

Le nuove funzionalità flessibili con modello di pagamento a consumo, la chat integrata e la preparazione dei dati basata su machine learning, possono accelerare lo sviluppo di progetti nuovi e di quelli già in corso.

Grazie ai miglioramenti della protezione dei dati e DevOps scalabili con supporto migliorato e all'integrazione automatica continua (CI), Talend Data Fabric è in grado di assicurare la gestione di progetti di qualsiasi dimensione e complessità.

La società elenca come segue le nuove funzionalità della versione Summer 19.

Avvio di progetti di integrazione dati con opzione flessibile con pagamento a consumo e chat integrata per assistenza online in tempo reale.

Dati intelligenti con integrazione di funzioni di machine learning, distribuzioni ibride gestite centralmente dal cloud, supporto completo per i Databricks e connettività Microsoft Azure con Pipeline Designer, supporto nativo esteso per Delta Lake, il livello di storage open source che rende disponibile l'analisi dei dati e nuova funzione Format Preserving Encryption reversibile che soddisfa le esigenze di protezione dei dati sensibili.

Il supporto avanzato per i container offerto da Docker per Data Services e Routes permette di scalare facilmente in alto o in basso in base alle esigenze aziendali. L'automazione CI aziendale può essere attivata utilizzando il nuovo plug-in zero config CI per sfruttare automaticamente CI / CD senza alcuna impostazione o configurazione complessa.

La versione Summer di Talend Data Fabric sarà disponibile nel corso del terzo trimestre per ambiente cloud e on-premise.