Tagli importanti per Intel: 10 miliardi di risparmi e 15000 dipendenti in meno entro il 2025

Il CEO di Intel, Pat Gelsinger, ha annunciato significative misure per ridurre i costi e riorganizzare l’azienda, prevedendo risparmi di 10 miliardi di dollari nel 2025 e una riduzione del 15% della forza lavoro, pari a 15000 dipendenti.

Intel sta adottando misure decisive per accelerare il suo progresso e garantire una crescita sostenibile a lungo termine. Il CEO Pat Gelsinger ha annunciato una serie di iniziative strategiche volte a ridurre i costi, migliorare l’efficienza operativa e concentrarsi su aree chiave di innovazione.

In una lettera ai dipendenti, Gelsinger si è così espresso: “Stiamo annunciando azioni significative per ridurre i nostri costi. Prevediamo di realizzare 10 miliardi di dollari di risparmi sui costi nel 2025, e questo include la riduzione del numero di dipendenti di circa 15.000 unità, pari al 15% della nostra forza lavoro. La maggior parte di queste azioni sarà completata entro la fine di quest’anno.

È una notizia dolorosa per me da condividere. So che per voi sarà ancora più difficile leggerla. Questo è un giorno incredibilmente difficile per Intel, poiché stiamo apportando alcuni dei cambiamenti più importanti nella storia della nostra azienda. Quando ci incontreremo tra poche ore, vi parlerò del motivo per cui lo stiamo facendo e di cosa potete aspettarvi nelle prossime settimane. In anticipo, ho voluto anticipare alcuni dei miei pensieri.

In poche parole, dobbiamo allineare la nostra struttura dei costi al nostro nuovo modello operativo e cambiare radicalmente il nostro modo di operare. I nostri ricavi non sono cresciuti come ci si aspettava e non abbiamo ancora potuto beneficiare appieno di potenti tendenze, come l’intelligenza artificiale. I nostri costi sono troppo alti e i nostri margini troppo bassi. Abbiamo bisogno di azioni più coraggiose per affrontare entrambi i problemi, soprattutto alla luce dei risultati finanziari e delle prospettive per la seconda metà del 2024, che sono più difficili di quanto previsto in precedenza.

Queste decisioni mi hanno messo a dura prova e questa è la cosa più difficile che ho fatto nella mia carriera. Vi prometto che nelle settimane e nei mesi a venire daremo priorità a una cultura di onestà, trasparenza e rispetto.”

Il CEO di Intel, Pat Gelsinger, spiega le ragioni dei tagli

Da quando Intel ha introdotto il nuovo modello operativo, l’azienda ha esaminato da zero il proprio business, confrontandosi con parametri di riferimento per fonderie ad alte prestazioni, aziende di prodotti fabless e funzioni aziendali. Questa analisi ha evidenziato che la struttura dei costi non è competitiva.

Ad esempio, prosegue il CEO di Intel, il fatturato annuo della società nel 2020 era circa 24 miliardi di dollari superiore rispetto all’anno scorso, eppure la forza lavoro attuale è del 10% più grande di allora. Questo squilibrio non è sostenibile a lungo termine.

Oltre ai costi, è necessario cambiare il modo di operare, , afferma Gelsinger, come evidenziato dai risultati del sondaggio sull’esperienza dei dipendenti. C’è troppa complessità, per cui bisogna automatizzare e semplificare i processi. Le decisioni richiedono troppo tempo, quindi è necessario eliminare la burocrazia. Conclude Gelsinger, ci sono troppe inefficienze nel sistema, che devono essere risolte per accelerare i flussi di lavoro.

Le priorità chiave

Intel ha intenzione di procedere in modo chiari e strutturato per raggiungere gli obbiettivi sfidanti annunciati da Gelsinger.

Riduzione dei costi operativi : Intel promuoverà l’efficienza operativa e ridurrà i costi, incluso un taglio del personale.

: Intel promuoverà l’efficienza operativa e ridurrà i costi, incluso un taglio del personale. Semplificazione del portafoglio : Questo mese completerà la semplificazione delle attività, integrando le risorse software chiave nelle unità aziendali e riducendo il numero di progetti di incubazione.

: Questo mese completerà la semplificazione delle attività, integrando le risorse software chiave nelle unità aziendali e riducendo il numero di progetti di incubazione. Eliminazione della complessità : Intel ridurrà i livelli gerarchici, eliminerà le sovrapposizioni di responsabilità e interromperà le attività non essenziali, promuovendo una cultura di responsabilità. Ad esempio, consoliderà il Successo del cliente nel Gruppo Vendite, Marketing e Comunicazioni per semplificare le operazioni di go-to-market.

: Intel ridurrà i livelli gerarchici, eliminerà le sovrapposizioni di responsabilità e interromperà le attività non essenziali, promuovendo una cultura di responsabilità. Ad esempio, consoliderà il Successo del cliente nel Gruppo Vendite, Marketing e Comunicazioni per semplificare le operazioni di go-to-market. Riduzione del capitale e di altri costi : Con la conclusione della roadmap di cinque nodi in quattro anni, Intel rivedrà tutti i progetti e le attrezzature per migliorare l’efficienza del capitale e ridurre le spese in conto capitale del 20% nel 2024, con una riduzione di 1 miliardo di dollari del costo non variabile dei beni venduti nel 2025.

: Con la conclusione della roadmap di cinque nodi in quattro anni, Intel rivedrà tutti i progetti e le attrezzature per migliorare l’efficienza del capitale e ridurre le spese in conto capitale del 20% nel 2024, con una riduzione di 1 miliardo di dollari del costo non variabile dei beni venduti nel 2025. Sospensione del dividendo : A partire dal prossimo trimestre, Intel sospenderà il dividendo azionario per dare priorità agli investimenti aziendali e garantire una redditività sostenibile.

: A partire dal prossimo trimestre, Intel sospenderà il dividendo azionario per dare priorità agli investimenti aziendali e garantire una redditività sostenibile. Mantenimento degli investimenti per la crescita: La strategia IDM2.0 di Intel rimane invariata. L’azienda manterrà gli investimenti nella tecnologia di processo e nella leadership dei prodotti principali per continuare a promuovere l’innovazione.

Il futuro di Intel secondo Gelsinger

Parlando del futuro della società americana, Gelsinger è stato molto pragmatico: “Non mi illudo che il percorso che abbiamo davanti sia facile. Non dovreste farlo nemmeno voi. Questo è un giorno difficile per tutti noi e ce ne saranno altri in futuro. Ma per quanto difficile sia tutto questo, stiamo apportando i cambiamenti necessari per consolidare i nostri progressi e inaugurare una nuova era di crescita.

Quando abbiamo iniziato questo viaggio, abbiamo puntato in alto, sapendo che Intel è un luogo in cui nascono grandi idee e la forza del possibile trionfa sullo status quo. Dopo tutto, la nostra missione è creare tecnologie che cambiano il mondo e migliorano la vita di ogni persona sul pianeta. E al nostro meglio, abbiamo esemplificato questi ideali più di qualsiasi altra azienda al mondo.”