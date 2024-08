Sys-Dat Group acquisisce Flexxa, realtà specializzata in cybersecurity

SYS-DAT Group, società quotata su Euronext Milan, segmento STAR (SYS.MI), azienda leader nell’ICT che offre servizi e soluzioni informatiche innovative per i principali settori di mercato, ha comunicato di aver firmato il Term Sheet vincolante per l’acquisito del 100% di Flexxa, ad una valorizzazione in linea con i multipli delle precedenti acquisizioni, di circa 5 volte l’EBITDA. Il closing è previsto entro il 30 settembre 2024, spiega l’azienda.

Flexxa, fondata nel 2010 con sede a Verbania, offre servizi nell’ambito della cybersecurity e di business continuity; nel 2023 ha chiuso l’esercizio con ricavi pari a € 1,25 milioni, una marginalità (EBITDA Margin) del 21% circa e una Posizione Finanziaria Netta (cash positive) al 30 giugno 2024 pari a circa € 0,4 milioni.

SYS-DAT Group – sottolinea l’azienda – continua così ad alimentare il proprio percorso di crescita, sia in termini di risorse che di offering, attraverso acquisizioni strategiche e una crescita organica.

Matteo Neuroni, CEO di SYS-DAT Group, commenta così: “Siamo molto soddisfatti dell’ingresso di Flexxa nel nostro Gruppo che, grazie ai suoi servizi innovativi, altamente automatizzati e fortemente scalabili, consente di arricchire ulteriormente la nostra offerta nell’ambito della Digital Security. Questa operazione si inserisce nel più ampio obiettivo strategico di SYS-DAT, che prevede di alimentare continuamente l’attività di cross ed up-selling alla nostra customer base”.

Andrea Monguzzi, Amministratore Delegato di Flexxa afferma che: “La nostra mission è sempre stata quella di offrire servizi di alta qualità ai clienti, garantendo loro grande tranquillità nell’esecuzione del loro business. SYS-DAT Group è il partner ideale per assicurare ai nostri clienti continuità, completezza di offerta ed una costante innovazione dei servizi, ormai fondamentale per essere competitivi”.

Flexxa, mette in evidenza SYS-DAT Group, è la prima acquisizione fatta a valle dell’ammissione al mercato Euronext STAR Milan del 2 luglio 2024, e rappresenta un passo in avanti nel percorso strategico di espansione del Gruppo che ha l’obiettivo di fornire una gamma di servizi completa e trasversale che di volta in volta si sta arricchendo grazie alle competenze delle nuove società entrate.