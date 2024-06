Synthesia 2.0, la piattaforma di comunicazione video AI per le aziende

Synthesia, azienda britannica di video con l’AI generativa, ha presentato una nuova piattaforma di comunicazione video progettata per il futuro della comunicazione e della collaborazione sul lavoro.

Utilizzando l’intelligenza artificiale, sottolinea l’azienda, Synthesia ha voluto reinventare ogni fase dell’infrastruttura di produzione e distribuzione video per creare una piattaforma unica, potente e facile da usare, che consente a qualsiasi impresa di passare a un mondo incentrato sui video e di ottenere risultati aziendali concreti.

Più di 55.000 aziende, tra cui la metà delle Fortune 100, utilizzano già oggi Synthesia – mette in evidenza il team – per comunicare in modo efficiente e condividere le conoscenze su scala utilizzando avatar AI, avendo creato ad oggi più di 10 milioni di video per la formazione dei dipendenti, l’abilitazione dei clienti, le vendite, il marketing e altro ancora.

Nell’ambito di quest’ultimo rilascio, l’azienda ha annunciato una serie di prodotti e funzionalità. I Personal Avatar sono un nuovo tipo di avatar AI che possono essere creati utilizzando una webcam o la fotocamera di un telefono in meno di cinque minuti: una nuova generazione di avatar AI a corpo intero e completamente controllabili, in arrivo nel corso dell’anno, che saranno in grado di interagire con l’ambiente circostante e condividere informazioni con un livello di realismo senza precedenti, afferma Synthesia.

L’azienda ha poi annunciato uno strumento chiamato AI Video Assistant che converte un’intera base di conoscenze di risorse testuali (PDF, documenti Word e così via) in una libreria di riassunti video creati con i giusti elementi del brand, come i font, i colori o i loghi personalizzati di un’organizzazione.

Inoltre, un nuovo prodotto chiamato AI Screen Recorder che consente a chiunque di trasformare le registrazioni dello schermo in sorprendenti presentazioni video, grazie agli avatar dell’intelligenza artificiale.

Infine, un nuovo video player in grado di offrire esperienze interattive personalizzate e in tempo reale, compresa la possibilità di guardare automaticamente un video nella lingua preferita dell’utente.

Synthesia è stata fondata nel 2017 da due imprenditori danesi (Victor Riparbelli e Steffen Tjerrild) e da due professori di informatica rispettivamente dell’UCL e della TU di Monaco (Lourdes Agapito e Matthias Niessner). La società ha sede a Londra e ha uffici in Nord America, Europa e Asia. Tra i suoi investitori figurano Accel, Kleiner Perkins, Nvidia, Google Ventures, FirstMark e Mark Cuban.

È possibile vedere un’anteprima di queste nuove funzionalità e prodotti e saperne di più sulla nuova piattaforma sul blog ufficiale dell’azienda.