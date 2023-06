Synology annuncia i dischi HDD Plus Series: affidabilità per piccoli uffici

Synology ha annunciato il lancio dei suoi HDD SATA Plus Series, studiati specificamente per rispondere ai requisiti di affidabilità, resistenza e prestazioni dell’archiviazione 24/7 dei sistemi Synology mainstream.

Questi hard disk – dichiara l’azienda – sono stati sottoposti a test rigorosi e sono risultati perfettamente conformi ai sistemi Synology a garanzia di prestazioni costantemente elevate in ambienti multi-server. La Plus Series si affianca alla linea preesistente di hard disk Enterprise Series, per portare la comodità e la praticità degli hard disk Synology a un numero crescente di utenti.

Queste alcune delle caratteristiche chiave degli HDD Synology Plus Series:

Funzionamento affidabile e costante: con un tempo medio tra i guasti (MTBF) dichiarato pari a 1 milione di ore e 180 TB/anno di indicatore del carico di lavoro, questi dischi CMR offrono un livello di robustezza triplo rispetto ai tipici hard disk desktop.

Testati per la massima affidabilità: oltre 300.000 ore di test di compatibilità e stress, assicurano un funzionamento senza problemi anche con carichi di lavoro multiutente.

Aggiornamenti firmware semplici: gli utenti possono aggiornare i drive direttamente da DiskStation Manager (DSM) di Synology, eliminando la necessità di rimuovere i dischi ed eseguire gli aggiornamenti manualmente.

Assistenza one-stop: i clienti possono ricevere assistenza tecnica ed effettuare eventuali resi contattando Synology direttamente dal loro Account Synology.

Quattro diverse capacità: gli HDD Plus Series sono disponibili nei modelli da 4 TB, 6 TB, 8 TB e 12 TB, per rispondere a esigenze di archiviazione e budget diversi

“Studiate specificamente per i sistemi Synology, queste unità sono perfette per utenti che hanno bisogno di un’archiviazione affidabile, con la praticità degli aggiornamenti firmware DSM e di una singola fonte di supporto per tutti gli eventuali problemi di sistema”, ha dichiarato Peggy Weng, Product Manager presso Synology.

Gli HDD Synology Plus Series secondo l’azienda offrono un equilibrio perfetto tra affidabilità e praticità per utenti domestici e piccoli uffici; si tratta di una soluzione affidabile che risponde alle esigenze di archiviazione per la condivisione di file, il backup dei dati o le registrazioni di sorveglianza.

Gli HDD SATA Synology Plus Series possono essere acquistati tramite la rete globale di rivenditori e partner Synology.

Specifiche degli HDD SATA Plus Series di Synology

HAT3300-4T HAT3300-6T HAT3300-8T HAT3300-12T Interfaccia SATA 6 GB/s Fattore di forma 3,5″ Capacità 4 TB 6 TB 8 TB 12 TB Design unità Air Air Air A elio Velocità di rotazione 5.400 rpm 7.200 rpm Velocità interfaccia SATA 6 GB/s Cache (MB) 256 MB Velocità massima di trasferimento dati sostenuta (tip.) 202 MB/s 202 MB/s 202 MB/s 240 MB/s Tempo medio tra i guasti (MTBF) 1.000.000 ore Valutazione carico di lavoro Scrittura/lettura dati 180 TB/anno Garanzia Garanzia limitata di 3 anni

Ulteriori informazioni sugli HDD Synology Plus Series sono disponibili sul sito dell’azienda.