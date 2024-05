Synology Active Backup, 20 milioni di dispositivi e account protetti

Synology ha raggiunto un importante traguardo con le sue soluzioni Active Backup e C2 Backup, che effettuano oggi in modo sicuro il backup di oltre 20 i milioni di account utente SaaS, endpoint, server e macchine virtuali, on-premise e nel cloud.

Sin dalla sua introduzione nel 2017, Active Backup è stato all’avanguardia nelle soluzioni di backup on-premise, grazie alla sua versatilità di distribuzione e facilità di gestione su sistemi Windows, macOS, Linux, VMware, Hyper-V, Nutanix e NetApp. Le sue complete funzionalità di backup sono disponibili anche per gli account Microsoft 365 e Google Workspace, ai quali garantiscono la protezione di dati e servizi IT.

“Le difese contro il ransomware o minacce simili non convincono del tutto i responsabili aziendali, che per oltre il 70% esprimono dubbi sulla loro efficacia, e questo sottolinea ulteriormente la necessità di disporre di soluzioni di backup gestibili e convenienti”, sottolinea Joanne Weng, Director of International Business di Synology. “Le nostre soluzioni si distinguono per la grande semplicità in tema di dimensionamento, implementazione e gestione a lungo termine, elementi fondamentali per reparti IT costantemente alle prese con budget limitati, formazione insufficiente e personale che opera in un ambiente in costante evoluzione”.

Le soluzioni di backup di Synology ricevono il costante apprezzamento da parte sia delle aziende che delle organizzazioni pubbliche, mette in evidenza il produttore: sulla piattaforma Gartner Peer Insights Active Backup ha infatti ottenuto un punteggio di 4,8 stelle su 5 e il 100% di raccomandazioni da parte dei clienti, mentre C2 Backup è stato riconosciuto come Leader da G2, ottenendo una valutazione di 4,6 stelle su 5.