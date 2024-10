Swisscom: fatturato del Gruppo pressoché stabile, in Italia Fastweb continua a crescere

Nel presentare il risultato del terzo trimestre 2024, Swisscom ha annunciato che il fatturato del Gruppo ha registrato un lieve calo dello 0,4% attestandosi a quota 8173 milioni di CHF; con un cambio valutario costante si ottiene un esiguo aumento pari allo 0,3%. Il fatturato del core business svizzero è sceso dell’1,7% attestandosi a 5966 milioni di CHF, mentre il fatturato dei servizi di telecomunicazione è diminuito dell’1,9% scendendo a quota 3976 milioni di CHF. Per contro, il fatturato realizzato con i servizi IT per i clienti commerciali è aumentato del 5,0%, attestandosi a quota 897 milioni di CHF. L’attività in Italia continua a esibire un andamento positivo: rispetto all’anno scorso, la crescita del fatturato di Fastweb risulta pari a 120 milioni di EUR (+6,3%).

Il risultato d’esercizio consolidato al lordo di ammortamenti (EBITDA) – ha condiviso Swisscom – è di 3438 milioni di CHF, con una flessione dell’1,1% rispetto all’anno precedente. Escludendo gli effetti straordinari e con un cambio valutario costante, risulta un calo dello 0,9%. Nel core business svizzero la flessione del fatturato è stata in parte compensata grazie ai continui incrementi di efficienza, mentre l’EBITDA è diminuito dell’1,6% su base comparabile. In Fastweb l’EBITDA ha registrato un incremento dell’1,3% (in EUR) su base comparabile. L’utile netto consolidato ha segnato una diminuzione del 2,1% rispetto all’anno precedente, attestandosi a 1283 milioni di CHF.

“Con un fatturato pressoché stabile e un risultato di esercizio solido, Swisscom continua a procedere nella direzione giusta”, afferma il CEO di Swisscom Christoph Aeschlimann commentando i primi nove mesi del 2024. “Con la nostra infrastruttura e i nostri prodotti operiamo ai massimi livelli, come confermano le ripetute vittorie nei test connect relativi alla migliore rete fissa e al miglior servizio. In Italia, Fastweb continua a crescere sia in termini di fatturato che di risultato di esercizio e anche l’acquisizione di Vodafone Italia procede come da programma”.

Nell’ambito della comunicazione mobile – ha comunicato Swisscom –, il numero di collegamenti è aumentato dello 0,2% salendo a 6,28 milioni, con una variazione della struttura della clientela dovuta all’aumento dei collegamenti Postpaid (+102’000) e al calo registrato nei collegamenti Prepaid (-87’000). Nel raffronto con l’anno scorso, il numero dei collegamenti di rete fissa a banda larga di Swisscom è diminuito dell’1,8% scendendo a 1,97 milioni di collegamenti, mentre quello relativo alla TV è sceso del 2,7% attestandosi a quota 1,50 milioni.

Rispetto all’anno precedente, il fatturato realizzato con i servizi di telecomunicazione nel segmento dei clienti privati ha registrato una riduzione dell’1,5% attestandosi a 2849 milioni di CHF; su tale diminuzione ha influito, tra le altre cose, l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto, che non è stato trasferito ai clienti. Il programma fedeltà “Benefit Swisscom”, lanciato a ottobre, propone ai clienti esistenti in possesso di un contratto di banda larga o mobile offerte interessanti come ticket a tariffa ridotta per assistere alle partite in casa della nazionale di calcio svizzera e altre agevolazioni.

Swisscom sottolinea poi che il mercato dei clienti commerciali continua a risentire della pressione sui prezzi e dei cambiamenti tecnologici. Rispetto all’anno precedente, nel segmento dei clienti commerciali il fatturato generato dai servizi di telecomunicazione ha registrato una diminuzione del 2,9% attestandosi a quota 1127 milioni di CHF. Tuttavia, come full service provider, Swisscom vanta una posizione solida e un livello di soddisfazione della clientela molto elevato, mette in evidenza l’azienda. La domanda di soluzioni cloud, Security, IoT e SAP nonché di applicazioni business ha registrato un ulteriore incremento. Nei primi nove mesi del 2024 il fatturato dei servizi IT è aumentato del 5,0% toccando quota 897 milioni di CHF.

Swisscom – sottolinea inoltre l’azienda – investe costantemente nella qualità, nella copertura e nell’efficienza della propria infrastruttura di rete, consolidando la sua leadership tecnologica. Con 1731 milioni di CHF, gli investimenti del Gruppo hanno superato quelli dell’anno precedente (+6,2%).

Per la quarta volta di fila, Swisscom si aggiudica il primo posto nel test delle reti a banda larga e fisse di connect ottenendo la votazione “eccezionale”. Inoltre, Swisscom ha raggiunto un notevole traguardo nell’ambito del potenziamento della rete: ora la fibra ottica arriva infatti al 50% delle economie domestiche e delle imprese svizzere. Si prevede che entro la fine del 2025 la copertura della fibra ottica salirà al 57% per poi raggiungere il 75-80% entro la fine del 2030. Entro quella data, afferma l’azienda, in quasi tutti i comuni saranno disponibili le tecnologie di rete più recenti, come la fibra ottica e la telefonia mobile 5G. Al contempo Swisscom procederà a smantellare gradualmente la rete in rame, ormai risalente a 150 anni fa, ovunque sia disponibile la fibra ottica.

Dopo il 2030 Swisscom intende continuare a portare avanti l’ammodernamento dell’intera rete: il completo smantellamento delle reti in rame consentirà di ottenere un risparmio energetico pari al consumo annuo di una città di circa 20’000 abitanti (100 GWh).

Per quanto riguarda la rete mobile, a fine settembre Swisscom offre la connessione 5G+ a circa l’85% della popolazione svizzera. Le recenti sentenze emesse dal Tribunale federale implicano l’assoluta necessità di valutare maggiori adeguamenti agli impianti di telefonia mobile esistenti nell’ambito della procedura di autorizzazione edilizia ordinaria anche in caso di riduzione della radiazione, sottolinea Swisscom, che aggiunge: questo comporta una netta frenata all’ulteriore potenziamento della rete e un rallentamento rispetto all’impiego di una tecnologia nuova ed efficiente e dalle emissioni ridotte.

Fastweb in crescita in termini di clienti, fatturato ed EBITDA

Nei primi nove mesi del 2024 – ha annunciato Swisscom – Fastweb ha registrato un aumento di fatturato del 6,3% in valuta locale. Rispetto all’anno precedente, nel mercato della comunicazione mobile il numero dei collegamenti è cresciuto dell’11,3% attestandosi a 3,82 milioni. Nel settore della rete fissa, la base di clienti (utenti finali e Wholesale) è aumentata complessivamente del 5,9% attestandosi a 3,38 milioni, mentre è diminuita del 2,5% nel settore degli utenti finali, portandosi a 2,55 milioni.

Per contro, il numero di collegamenti a banda ultralarga che Fastweb mette a disposizione di altri operatori è salito a quota 832’000 (+43,7%). Le offerte combinate continuano a rivestire un ruolo di rilievo: il 44% dei clienti si avvale infatti di un’offerta combinata di rete fissa e telefonia mobile. Il fatturato realizzato con i clienti privati è rimasto pressoché stabile a 870 milioni di EUR (+0,1%), mentre quello realizzato nel segmento dei clienti commerciali ha registrato una crescita pari all’8,5%, raggiungendo quota 883 milioni di EUR. Anche il segmento Wholesale ha messo a segno un incremento di fatturato del 21,9%, che è salito a 278 milioni di EUR.

Nel complesso, il fatturato di Fastweb ha registrato un aumento del 6,3%, portandosi a quota 2031 milioni di EUR. Il risultato d’esercizio al lordo di ammortamenti (EBITDA) comparabile è aumentato di 8 milioni di EUR (+1,3%) raggiungendo quota 648 milioni di EUR. In seguito all’entrata con successo nel mercato dell’energia ad aprile con l’offerta per i clienti privati Fastweb Energia, Fastweb ha ora lanciato la rispettiva offerta destinata alle piccole aziende.

Swisscom soddisfa i requisiti previsti dall’Accordo di Parigi sul clima e conferma le prospettive finanziarie

Secondo il Net Zero Tracker del fornitore statunitense di servizi finanziari MSCI, a livello globale soltanto l’11% delle aziende quotate in borsa soddisfa i requisiti previsti dall’Accordo di Parigi sul clima, che punta a contenere il riscaldamento globale medio nettamente al di sotto dei 2 gradi Celsius, raggiungendo possibilmente 1,5 gradi Celsius rispetto ai livelli preindustriali. Swisscom rispetta tali ambiziose direttive insieme ad altre cinque aziende SMI svizzere.

Per l’esercizio 2024, Swisscom prevede un fatturato di circa 11,0 miliardi di CHF, un EBITDA di 4,5-4,6 miliardi di CHF e investimenti per circa 2,3 miliardi di CHF. In caso di raggiungimento degli obiettivi, Swisscom intende proporre all’Assemblea generale del 2025 un dividendo interessante e invariato per l’esercizio 2024 pari a CHF 22 per singola azione.

Swisscom ha poi sottolineato che la Commissione europea ha approvato la transazione in conformità al Regolamento sulle sovvenzioni estere (Foreign Subsidies Regulation) e che, nel complesso, l’acquisizione di Vodafone Italia procede come da programma.

L’esecuzione della transazione è ancora soggetta a ulteriori autorizzazioni normative, compresa quella dell’autorità antitrust italiana (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) la quale, l’11 settembre 2024, ha annunciato l’avvio di una verifica approfondita (fase II) volta a esaminare l’acquisizione alla luce delle norme italiane in materia di controllo delle operazioni di fusione. Swisscom prevede di portare a termine la transazione nel corso del primo trimestre 2025.

Il quadro dei risultati, il rapporto intermedio dettagliato e ulteriore documentazione sono disponibili sul sito di Swisscom.