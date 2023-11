Svolta immediata per Sam Altman: estromesso da OpenAI, entra in Microsoft dalla porta principale

Grandissimo fermento attorno ad OpenAI e ad uno dei suoi fondatori ed precedente CEO, Sam Altam: nel giro di pochissimi giorni, Altman passa dalla sfiducia del CDA di OpenAI all’assunzione in Microsoft, con tanto di investitura da parte di Satya Nadella in persona.

In un post su X, il CEO di Microsoft Satya Nadella ha riaffermato la ferma volontà della società di proseguire la proficua collaborazione con OpenAI (in cui, ad oggi, Microsoft ha investito circa 13 miliardi di dollari). Un’affermazione attesa e prevedibile.

Meno prevedibile la seconda parte del messaggio di Nadella: «Siamo estremamente entusiasti di condividere la notizia che Sam Altman e Greg Brockman, insieme ai loro colleghi, si uniranno a Microsoft per guidare un nuovo team di ricerca sull’intelligenza artificiale avanzata. Non vediamo l’ora di muoverci rapidamente per fornire loro le risorse necessarie per il loro successo.»

We remain committed to our partnership with OpenAI and have confidence in our product roadmap, our ability to continue to innovate with everything we announced at Microsoft Ignite, and in continuing to support our customers and partners. We look forward to getting to know Emmett…

