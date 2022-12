Sviluppatori Apple: inizia una nuova settimana di Ask Apple

A partire dal 12 dicembre gli sviluppatori Apple possono unirsi agli ingegneri della società per un’altra interessante settimana di Ask Apple.

Ask Apple – lo ricordiamo – è la nuova serie di sessioni interattive di domande e risposte e consulenze individuali pensata per offrire agli sviluppatori di app e soluzioni dell’ecosistema ulteriori opportunità per interagire con il team di Apple.

In questa settimana, per gli sviluppatori sarà possibile mettersi in contatto diretto con gli esperti Apple per trovare risposta alle loro ultime domande tecniche e di design, o semplicemente per condividere e imparare cose nuove dalla conversazione con il team della società americana.

Attraverso Ask Apple è possibile chiedere informazioni sull’uso dei framework più recenti, sul miglioramento del design dell’interfaccia utente delle proprie app, sullo sviluppo con il software e gli strumenti in versione beta del sistema operativo e molto altro ancora.

Le consultazioni individuali online e le domande e risposte di gruppo si terranno dal 12 al 16 dicembre, con attività in più lingue e fusi orari. Le iscrizioni sono aperte ai membri attuali dell’Apple Developer Program e dell’Apple Developer Enterprise Program.

Sempre per gli sviluppatori di applicazioni e soluzioni per le sue piattaforme, Apple ha inoltre annunciato che anche quest’anno l’App Store rimarrà aperto per tutto il periodo di festività invernali per le submission di app.

In media, sottolinea l’azienda, il 90% delle submission viene esaminato in meno di 24 ore. Tuttavia, ha anche messo in evidenza Apple, dal 23 al 27 dicembre le revisioni potrebbero richiedere più tempo.

Apple la descrive come la stagione più intensa dell’App Store: naturalmente, l’annuncio riguarda in modo specifico l’invio al processo di revisione di app e aggiornamenti da parte degli sviluppatori.

Anche l’anno scorso il processo di submission era rimasto attivo durante tutto il periodo festivo mentre nel 2020, le nuove app e gli aggiornamenti delle app non erano state accettate dal 23 al 27 dicembre.

Quest’anno, dunque, tutti gli sviluppatori Apple potranno assicurarsi che le proprie applicazioni e le pagine dei prodotti siano aggiornate e pronte per gli utenti, in vista delle prossime festività.