Sviluppatori: Amazon aumenta la revenue share e offre crediti Aws

Amazon ha annunciato una nuova iniziativa di sostegno per gli sviluppatori del suo ecosistema, denominato Amazon Appstore Small Business Accelerator Program.

Questo nuovo programma permette agli sviluppatori di costruire un business scalabile riducendo i costi dell’infrastruttura cloud, e offre anche una migliore revenue share per aiutarli a iniziare la propria attività.

Come indica in modo chiaro il nome, il programma è infatti indirizzato alle piccole imprese e quelle che sono agli inizi del proprio percorso di business.

A partire dal Q4, ha annunciato l’azienda, per gli sviluppatori che hanno realizzato meno di 1 milione di dollari di ricavi nell’anno solare precedente, il programma di Amazon prevede l’aumento della revenue share degli sviluppatori e l’aggiunta di opzioni di credito Aws.

Questa nuova iniziativa, ha dichiarato Amazon, porta i benefit totali del programma fino a un equivalente del 90% delle revenue.

Al lancio del programma, tutti i piccoli sviluppatori qualificati otterranno una revenue share 80/20 per impostazione predefinita.

Inoltre, Amazon fornirà crediti promozionali Aws per un importo equivalente al 10 per cento delle revenue, in modo che gli sviluppatori possano trarre un ulteriore vantaggio nel costruire sul cloud.

Secondo Amazon, aiutare le piccole imprese a fare i primi passi con AWS attraverso i crediti rende più facile per loro costruire e far crescere i loro business incentrati sulle app.

AWS dà agli sviluppatori un facile accesso a una vasta gamma di tecnologie in modo che possano innovare più velocemente e sviluppare quasi tutto ciò che possono immaginare.

Amazon cita un recente sondaggio tra gli sviluppatori mobili, in cui oltre il 94% ha indicato di utilizzare i servizi cloud nelle loro attività di sviluppo delle applicazioni.

L’iniziativa sembra dunque indirizzata sia a supportare le imprese che sono nella fase iniziale di crescita del proprio business sull’Appstore, sia per promuovere, da parte di Amazon, la diffusione delle tecnologie cloud di Aws.

Ma Amazon intende anche aiutare gli sviluppatori stessi a promuovere i loro contenuti in nuovi modi. Innanzitutto evidenziando gli sviluppatori più piccoli all’interno dell’esperienza Appstore attraverso una nuova riga di applicazioni.

Secondo Amazon questi investimenti dell’azienda nella sua community globale di sviluppatori genereranno più innovazione all’interno di Amazon Appstore e ciò aumenterà di conseguenza la selezione di applicazioni per i clienti.

Lo Small Business Accelerator Program è uno dei tanti progetti che l’azienda sta intraprendendo per far crescere e sostenere la community di sviluppatori Amazon, in modo che le imprese di tutte le dimensioni possano continuare a costruire per l’Appstore e per i suoi clienti.

Amazon ha anche preannunciato che fornirà maggiori dettagli sull’implementazione più avanti nel corso dell’anno.

Nel frattempo l’azienda ha pubblicato la pagina dell’annuncio, contenente anche alcune FAQ.