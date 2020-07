Suse si espande in Kubernetes e acquista Rancher Labs

Suse ha annunciato di aver acquisito Rancher Labs, un’azienda che si è da tempo concentrata sul rendere più facile per le aziende creare i propri cluster di container.

Le due società non hanno rivelato il prezzo dell’acquisizione, ma è noto che Rancher Labs abbia raccolto prima della acquisizione di Suse un totale di 95 milioni di dollari in investimenti.

Vale anche la pena ricordare che sono passati solo pochi mesi da quando la società ha annunciato il suo round di Serie D da 40 milioni di dollari guidato da Telstra Ventures. Altri investitori includono Mayfield e Nexus Venture Partners, GRC SinoGreen e F&G Ventures.

Come aziende simili, l’attenzione originale di Rancher è stata inizialmente sull’infrastruttura Docker prima di mettere la sua enfasi su Kubernetes una volta che è diventato lo standard de facto per l’orchestrazione dei container.

Non sorprende che questo sia anche il motivo per cui Suse sta ora acquisendo questa società. Dopo una serie di alti e bassi – e vari cambiamenti di proprietà – Suse ha ora trovato un assetto stabile e l’acquisizione di Rancher Labs dimostra che il suo obiettivo è di capitalizzare i suoi attuali punti di forza.

Proprio il mese scorso, la società ha riferito che il valore annuale del contratto della sua prenotazione è aumentato del 30% anno su anno e che ha visto un aumento del 63% delle offerte per i clienti per un valore di oltre 1 milione di dollari nell’ultimo trimestre, con il suo fatturato cloud in crescita del 70%.

Sebbene la società sia ancora nel settore della distribuzione Linux con cui ha iniziato il proprio percorso, oggi SUSE è una società molto diversa, che offre varie piattaforme aziendali (tra cui la sua Cloud Foundry-based Cloud Application Platform), soluzioni e servizi. E dal momento che ha già offerto una piattaforma contenitore basata su Kubernetes, l’esperienza di Rancher sarà di aiuto a rinforzare questo business.