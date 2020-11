Surface Laptop Go, arriva in Italia il nuovo prodotto Microsoft

Microsoft ha annunciato la disponibilità italiana del Surface Laptop Go, il nuovo dispositivo piccolo ed economico che racchiude tutte le caratteristiche iconiche della linea Surface Laptop.

Disponibile nella colorazione Platino, Surface Laptop Go si distingue per essere senza dubbio il laptop Microsoft più economico di sempre, pur offrendo prestazioni che non fanno rimpiangere i fratelli maggiori.

Il nuovo laptop è dotato di uno display touchscreen PixelSense da 12,4”, un trackpad di precisione e una tastiera full-size con una corsa dei tasti di 1,3 mm per un’esperienza di digitazione precisa e confortevole.

Con un processore Intel i5 Quad-Core di decima generazione e fino a 16GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione, Surface Laptop Go mette a disposizione dei propri utenti performance più che adeguate, a cui si va ad aggiungere una durata della batteria fino a 13 ore.

Inoltre, il nuovo device della famiglia Surface permette di sfruttare appieno le potenzialità del Cloud, come Microsoft 365 e l’archiviazione sicura online, oltre a offrire tecnologie avanzate per migliorare l’esperienza di lavoro e studio da remoto: fotocamera HD integrata da 720p, microfoni Studio, speaker Omnisonic e tecnologia Dolby Audio.

Surface Laptop Go è in vendita sul Microsoft Store e presso i principali rivenditori a un prezzo di partenza di 649€ per le configurazioni consumer e di 919€ per l’utenza business.

Acquistando sul Microsoft Store, studenti, insegnanti e genitori potranno ottenere uno sconto esclusivo del 5%.