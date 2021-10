SumUp acquisisce FiveStarts per 317 milioni di dollari

SumUp ha annunciato l’acquisizione di Fivestars, il più grande network americano di commercio locale che combina una piattaforma di marketing e pagamenti integrati, per 317 milioni di dollari. L’acquisizione permetterà ad entrambe le aziende di offrire soluzioni di pagamento e servizi di marketing automation ai proprietari di piccole imprese sia negli Stati Uniti, che nel resto del mondo.

Dopo un finanziamento di 750 milioni di euro nel marzo 2021, SumUp prosegue nel suo impegno per l’espansione internazionale. Quella annunciata è la prima acquisizione di SumUp negli Stati Uniti. Fornirà alla società accesso a oltre 70 milioni di consumatori e 12.000 Pmi clienti di Fivestars. Ricordiamo infatti che Fivestarts conta oltre 3 miliardi di dollari di vendite e 100 milioni di transazioni all’anno.

La crescita esponenziale di SumUp è sostenuta da un’innovazione incessante. La fintech, fra le società leader in Europa, sta ora ampliando le sue ambizioni globali. Sfruttando le solide basi poste negli Stati Uniti e in Sud America e, grazie all’acquisizione, potenziando le imprese americane.

SumUp e Fivestars, offerta tecnologia estesa

Il team di Fivestars con sede a San-Francisco, compreso il suo CEO e co-fondatore, Victor Ho, rimarrà nei suoi ruoli e continuerà a gestire Fivestars. L’acquisizione di Fivestars da parte di SumUp si tradurrà in un’offerta tecnologica ampliata per le piccole imprese americane. Inoltre, le aiuterà a risparmiare denaro sui pagamenti e a ottenere migliori entrate attraverso servizi di marketing automation.

L’acquisizione giunge in un momento in cui i commercianti in tutti gli Stati Uniti guardano alle nuove tecnologie per rivitalizzare le loro attività con l’avvento della nuova normalità. Durante la pandemia, Fivestars è stata un’ancora di salvezza per le Pmi che avevano bisogno di implementare l’uso della tecnologia per vendere e raggiungere i clienti. Con l’obiettivo condiviso di supportare i proprietari di piccole imprese, SumUp attingerà all’esperienza del mercato locale di Fivestars e alla rete commerciale di fiducia per la sua espansione a livello nazionale.