SumUp accelera la sua crescita globale: oltre 1 miliardo di transazioni nel 2024

SumUp, fintech attiva nel settore dei pagamenti digitali con soluzioni innovative per business di ogni dimensione e tra le società a più veloce sviluppo a livello globale nel settore, accelera la sua espansione internazionale superando 1 miliardo di transazioni su base annua: questo risultato segna un momento fondamentale nel percorso dell’azienda, sottolineando la rapida crescita in diversi mercati. Oggi l’azienda opera in 36 mercati in 4 continenti e sono oltre 4 milioni i commercianti che utilizzano le sue soluzioni nel mondo. L’Italia sta avendo un ruolo importante nell’evoluzione di SumUp, rappresentando uno dei quattro mercati principali per l’azienda a livello europeo.

L’espansione della fintech è guidata non soltanto dalle soluzioni di pagamento, che rappresentano solo una parte di un ecosistema che comprende una serie di strumenti utili a guidare la crescita delle imprese e a diversificarne i ricavi. Nell’ultimo decennio, infatti, l’offerta si è ampliata in modo significativo, spostando il focus dai soli pagamenti a una suite di soluzioni completa che comprende anche Conti Aziendali e POS, nonché software avanzati per la gestione del business.

Nel 2024, SumUp ha superato 1 milione di clienti che utilizzano il suo Conto Aziendale, a dimostrazione che gli esercenti sono ormai abituati a adottare più prodotti all’interno dello stesso ecosistema di soluzioni. Nei prossimi anni, la fintech prevede una crescita significativa, alimentata dalla continua espansione nei 36 Paesi dove è già attiva e in nuovi mercati, nonché dall’attenzione alle opportunità strategiche di fusione e acquisizione.

“Negli ultimi 10 anni SumUp è cresciuta in modo sostenibile e continuativo lavorando sull’ampliamento del proprio ecosistema di prodotti e servizi e ascoltando costantemente i bisogni dei commercianti nei 36 mercati in cui opera – commenta Hermione McKee, CFO di SumUp –. Aver superato 1 miliardo di transazioni nel 2024 dimostra che la direzione intrapresa è quella giusta e oggi, avendo raggiunto un flusso di cassa operativo positivo, possiamo esplorare diverse opportunità strategiche per continuare a supportare la nostra crescita e creare valore sostenibile. La nostra priorità è continuare a innovare e a migliorare le nostre soluzioni per contribuire alla crescita dei commercianti di tutto il mondo”.

SumUp ha diversificato la propria offerta, introducendo nuovi prodotti e servizi per le imprese di tutto il mondo. Negli ultimi anni, ha lanciato servizi bancari autorizzati in Brasile e introdotto il Conto Aziendale in un numero ancora maggiore di Paesi. La diversificazione delle soluzioni fornisce una base solida per una crescita continua, e supporta le espansioni di mercato previste ulteriormente per la fine del 2024 e nel 2025. Dopo il lancio di SumUp in Australia, che ha aperto nuove prospettive di scalata a livello globale, l’azienda si concentra ora sull’espansione del suo ecosistema in un numero sempre maggiore di mercati, nelle Americhe e in Europa.

La crescita di SumUp è guidata da tre principali ambiti di soluzioni, evidenzia l’azienda: pagamenti digitali, soluzioni software a supporto della gestione del punto vendita come il Negozio Online e il servizio di fatturazione elettronica, e servizi per la contabilità aziendale. Sebbene gli strumenti di pagamento restino il settore più rilevante, l’azienda sta registrando una forte domanda anche per le sue soluzioni SaaS e di gestione finanziaria, che consentono agli esercenti di amministrare in modo efficiente le loro attività. Le precedenti acquisizioni come Fivestars, Goodtill e Tiller Systems, sottolineano l’impegno di SumUp nel costruire un ecosistema completo che vada oltre i pagamenti: consentono, infatti, di integrare soluzioni software all’avanguardia e programmi di fidelizzazione, offrendo agli esercenti una piattaforma di servizi finanziari completa.

SumUp ha registrato un EBITDA positivo a partire dal quarto trimestre del 2022, migliorando costantemente i suoi margini per tutto il 2023. Con l’evoluzione del panorama fintech, la forte posizione finanziaria di SumUp ha attirato l’interesse delle imprese più strutturate, consentendo all’azienda di consolidarsi come punto di riferimento nel mercato, e l’attenzione degli investitori. Nella primavera del 2024, SumUp ha raccolto 1,5 miliardi di euro da finanziatori privati in un round guidato da Goldman Sachs, una delle più grandi operazioni di private credit in Europa degli ultimi anni, per rifinanziare il debito esistente e cogliere nuove opportunità di crescita a livello globale. L’azienda si impegna a reinvestire gli utili nello sviluppo del business per assicurare crescita continua e mantenere la redditività.