Strategy execution, ricetta israeliana per la trasfromazione italiana

Arriva in Italia una soluzione per gestire totalmente i progetti strategici di business transformation e a portarla è Axiante, si tratta di MySP (My Single Point).

Romeo Scaccabarozzi, Amministratore Delegato di Axiante, spiega in una nota che “con questo investimento intendiamo assicurare un contributo concreto alla strategy execution e vogliamo che le organizzazioni italiane nei prossimi mesi e anni possano impostare e attuare cambiamenti di successo”.

Scacabarozzi cita una ricerca condotta da McKinsey a livello mondiale, dalla quale emerge che il 70% delle organizzazioni fallisce l’esecuzione delle strategie di cambiamento pianificate.

La transizione digitale e tecnologica, i modelli di globalizzazione che sono diversi da quelli attuali e la crescente attenzione verso la sostenibilità ambientale costringono le organizzazioni a prepararsi a cambiamenti radicali, e farlo velocemente sarà per molti una questione di sopravvivenza.

Ma se gli obiettivi e i piani sono chiari, osserva Scaccabarozzi, non altrettanto si può dire della loro esecuzione.

Un unico punto di visione sull’esecuzione

Con My Single Point si ha la possibilità di avere un unico punto di visione e di controllo, grazie all’integrazione di tutte le risorse coinvolte nelle iniziative e nei progetti parte del piano strategico.

Questo avviene mediante a una impostazione strutturata nei diversi livelli e nelle fasi della pianificazione ed esecuzione della strategia.

Si va dalla dichiarazione dei goal, principali e secondari,alla definizione delle iniziative a sostegno, al governo delle decine (ma anche centinaia) di progetti necessari.

In Israele My Single Point ha supportato i cambiamenti di sistemi aziendali complessi, caratterizzati da divisioni, attività e processi eterogenei, coinvolgendo un elevato numero di risorse umane ed economiche, interne ma anche esterne.

I cambiamenti importanti, infatti, si fanno spesso in sinergia con alcune delle parti a monte e a valle della propria catena del valore.

Il monitoraggio accurato, garantito in ogni fase dell’esecuzione, assicura pieno controllo delle attività, degli investimenti e dei progressi verso gli obiettivi, per poter intervenire il prima possibile per affrontare o rimuovere gli inevitabili ostacoli che ogni organizzazione incontra nello sfidante percorso del cambiamento.

Axiante è la prima azienda a supportare My Single Point sul mercato italiano.