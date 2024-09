Strada nomina Colin Brennan nuovo Chief Executive Officer

Strada ha annunciato la nomina di Colin Brennan come Chief Executive Officer. Questa scelta strategica rappresenta una tappa significativa per Strada, che è stata ufficialmente lanciata a luglio 2024 in seguito alla scissione dell’attività di payroll e servizi professionali da Alight Solutions.

Brennan porta con sé quasi 30 anni di esperienza nel settore digitale e delle Risorse Umane, con un lungo curriculum incentrato sulla crescita e sulla business transformation. La sua carriera vanta oltre 27 anni in aziende che hanno preceduto Strada, tra cui Alight Solutions e Aon Hewitt, dove ha ricoperto i ruoli di Chief Customer Officer, Chief Product Strategy e Solutions Officer, e Payroll e Cloud Solutions President.

Questa lunga esperienza gli ha permesso di acquisire una profonda conoscenza del business in cui opera Strada e delle esigenze dei suoi clienti, consentendogli dunque di guidare al meglio l’azienda verso la fase successiva. Recentemente ha ricoperto il ruolo di Chief Revenue Officer presso Lumin Digital, azienda fintech leader specializzata in soluzioni di digital banking.

Strada ha annunciato, inoltre, la nomina di Richard Hanks come Chief Financial Officer (CFO) per dirigere la divisione finanziaria di Strada a livello globale. Hanks è un CFO di grande esperienza, con un lungo curriculum incentrato sulla crescita e sulla trasformazione di aziende globali di tecnologia e servizi negli Stati Uniti, in Europa e in Asia. Recentemente, ha lavorato come CFO presso Williams Lea, fornitore globale di servizi di supporto tecnologico in ambiti aziendali business-critical e, prima ancora, è stato CFO presso Clarivate, azienda quotata in borsa, leader nella fornitura di prodotti e servizi di dati, analytics e informazioni.

Sotto la guida del CEO Colin Brennan, Strada si concentrerà sull’ampliamento della propria offerta completa di tecnologie e servizi per rispondere alle esigenze in continua evoluzione di una forza lavoro eterogenea e globalmente diffusa. L’azienda continua a impegnarsi nel promuovere l’innovazione e nell’apportare un valore eccezionale a oltre 1.400 clienti, un’esperienza consolidata negli ultimi trent’anni.

Brennan avrà un ruolo attivo nella creazione e nell’ampliamento di partnership strategiche per accelerare ulteriormente la crescita di Strada. Ciò include la definizione di nuove collaborazioni e il consolidamento e l’ampliamento dei legami già esistenti con leader di mercato come Workday, SAP e Oracle.

Brennan ha commentato: “Sono lieto di entrare a far parte della squadra di Strada e di guidare l’azienda in questa nuova ed entusiasmante fase del suo percorso trentennale. Con una consolidata esperienza, un team profondamente dedito al servizio clienti e un’eccezionale base di clienti, questa rappresenta un’opportunità straordinaria. Ritornare in un settore che mi appassiona mi offre molte opportunità per continuare a trasformarlo.”

Hanks ha aggiunto: “Entrare a far parte del leadership team di Strada in questo momento chiave del suo percorso è davvero entusiasmante. I punti di forza dell’azienda costituiscono solide fondamenta che ci permetteranno di sbloccare un potenziale significativo e di raggiungere sempre risultati notevoli per i nostri clienti, i nostri partner e, soprattutto, per il nostro team.”