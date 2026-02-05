Stormshield amplia la sua Academy con l’ingresso nella European Cybersecurity Skills Academy

Stormshield entra a far parte della European Cybersecurity Skills Academy. Grazie a questa partnership, l’azienda potrà estendere il programma di formazione della Stormshield Academy a nuovi istituti scolastici e università a livello internazionale.

La Cyber Skills Academy è un’iniziativa dell’Unione Europea lanciata nell’aprile 2023 per contrastare la crescente carenza di professionisti qualificati nel campo della cybersecurity in Europa. Essa funge da punto di riferimento centrale per risorse, formazione e certificazioni ed è sostenuta attivamente da imprese e istituzioni educative e accademiche. Il suo obiettivo principale è colmare il divario di competenze esistente, coordinando e migliorando le iniziative già in atto per la formazione, la riqualificazione e l’aggiornamento professionale degli esperti di cybersecurity.

Dal 25 novembre Stormshield è ufficialmente “pledger” dell’iniziativa: uno status che riconosce le aziende impegnate attivamente nello sviluppo di competenze cyber nelle università. Questo impegno strategico contribuisce a promuovere la preparazione e la consapevolezza in materia di cybersecurity in tutta l’Unione Europea, offrendo un contributo concreto alla costruzione di un futuro digitale più forte e sicuro.

In qualità di membro della community della European Cyber Skills Academy, Stormshield ha accesso a una rete esclusiva di collaborazione e condivisione di informazioni, che include tra l’altro discussioni tra pari ed eventi dedicati alla presentazione delle iniziative e dei successi dell’Academy. La community riunisce un’ampia varietà di attori del settore con l’ambizione condivisa di continuare a sviluppare una cybersecurity europea affidabile. Questo sforzo è tanto più cruciale nel contesto attuale, in cui la sovranità digitale è diventata di importanza vitale a fronte dell’escalation delle minacce di cyber-conflitti.

“Siamo molto lieti di aprire un nuovo capitolo per la Stormshield Academy entrando a far parte della European Cybersecurity Skills Academy”, spiega Xavier Prost, Training & Documentation Manager di Stormshield. “La nostra missione – formazione per la protezione – è in linea con gli obiettivi di questa iniziativa europea e trova in questa partnership una concreta espressione. La cybersecurity può progredire solo se accompagnata da una cultura della sicurezza consolidata, e accademie di questo tipo sono fondamentali per creare un ecosistema solido ed efficace”.

Indicatori internazionali della Stormshield Academy:

In un anno, il numero di scuole partner internazionali della Stormshield Academy è aumentato del 43%, con una dinamica particolarmente forte in Italia (10 nuovi istituti partner nel 2025).

Oltre 64 docenti hanno partecipato gratuitamente a corsi di formazione offerti da Stormshield, il 50% dei quali in ambito OT.

Più del 75% delle scuole ha rinnovato le proprie partnership internazionali rispetto all’anno precedente.

In totale, la Stormshield Academy conta 350 istituti partner e oltre 4.500 studenti certificati.

Nell’ambito degli impegni (“pledge”) presi con la European Cybersecurity Skills Academy, Stormshield intende:

Supportare 100 nuovi docenti nel 2026 tramite la Stormshield Academy.

Creare e condividere webinar didattici e tecnici per i membri della community.

Organizzare incontri di supporto semestrali per il personale docente di ciascuna nuova scuola partner.