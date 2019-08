Storage NetApp C190, soluzione flash per piccole imprese

Lo spazio di archiviazione non basta più? Siete insoddisfatti delle prestazioni del vostro storage? NetApp forse ha la soluzione che fa per voi. Si chiama AFF C190, ed è una soluzione di storage all-flash scalabile ed economica, progettata in particolare per l'impiego all'interno di una piccola impresa.

Essere una piccola impresa spesso significa avere a disposizione un team IT più snello, forse persino un responsabile dell’IT che svolge anche altre mansioni. L’intuitivo software di gestione C190, assicura NetApp, è facile da usare senza un team specializzato e facile da gestire perché permette di creare una fornitura di storage in meno di dieci minuti.

Con C190 è possibile consolidare e gestire tutti i file di una PMI e bloccare i dati da un singolo sistema, aumentando l'efficienza. È possibile anche connettersi al servizio cloud preferito con facilità e fare il backup, stratificare o trasferire i dati automaticamente.

La giusta scalabilità

Le piccole imprese hanno bisogno di soluzioni di archiviazione che siano su misura rispetto alle loro esigenze. Proprio per questo C190 è stato pensato, sostiene NetApp, per consentire di archiviare più dati a un costo inferiore. L'archiviazione flash consente anche di avere un tempo di risposta delle applicazioni particolarmente veloce. Per una PMI, aumentare l'efficienza significa avere più tempo e più denaro da dedicare ad altre priorità, come la crescita dell’azienda.

Uno storage attento alla sicurezza

L'aumento degli incidenti ransomware e dei furti di dati negli ultimi anni ha messo in evidenza quanto siano esposti ad attacchi molti ambienti lavorativi. A ciò è da aggiungere che il regolamento generale sulla protezione dei dati dell'Unione Europea e legislazioni simili in tutto il mondo richiedono cambiamenti significativi nel modo in le cui società gestiscono i dati personali.

NetApp AFF C190 è particolarmente attento all'aspetto sicurezza. Se si verifica un incidente, grazie alla replica simultanea non si perderanno mai più i dati importanti per l’azienda. Anche le transazioni in sospeso vengono salvate grazie al backup integrato coerente con l'applicazione. I dati dell’applicazione sono crittografati e sicuri ed è possibile controllare l'accesso ai dati, vitale per rispettare le leggi sulla protezione dei dati e sulla privacy.

Un investimento per il futuro

Infine, i professionisti dell’It che desiderano una soluzione flash a basso costo per modernizzare e semplificare la propria infrastruttura rendendola future-proof, grazie alle nuove funzionalità di archiviazione di NetApp AFF C190, hanno accesso a un sistema di archiviazione di file efficiente e ad alte prestazioni in grado di adattarsi alle evoluzioni future del business.