Stop a TikTok negli Stati Uniti

Come anticipato da un decreto del presidente Donald Trump nel mese di agosto, nella notte fra domenica 20 e lunedì 21 la app di TikTok viene messa al bando negli Stati Uniti.

La decisione dell’amministrazione statunitense diventa esecutiva in seguito a un decreto attuativo da parte del ministero del Commercio statunitense, emanato ieri.

La motivazione del decreto è nota: TikTok, e insieme anche la app WeChat, colpita dallo stesso provvedimento di inibizione, attenterebbe alla sicurezza nazionale con l’acquisizione dei dati di cittadini e organizzazioni.

Un comunicato del dicastero del Commercio fa proprio riferimento alla raccolta di enormi quantità di dati degli utenti, riguardanti anche la loro attività in rete, la loro localizzazione e le ricerche online. Per il ministro del Commercio Usa, Wilbur Ross, TikTok e WeChat (in realtà ByteDance e Tencent, le aziende proprietarie delle social app) sono “parte di un sistema civile e militare e soggette a collaborare obbligatoriamente con l’intelligence di Pechino, ossia con il partito comunista“.

Quindi, in seguito alla direttiva del ministero del Commercio Usa, dalla mezzanotte di domenica negli Usa non si può più scaricare o aggiornare la app di TikTok e quella di WeChat.

Rimangono aperte le trattative fra mercato e politica per portare le operazioni americane della app sotto l’egida di una società statunitense, e che vedono Oracle in prima fila per aggiudicarsi TikTok.

Al riguardo rimangono da chiarire ancora molti punti, in particolare quelli che concernono proprio l’ingerenza della politica cinese nel mercato tecnologico.

Pare che lo stesso Xi Jinping, a compensazione del wishful thinking di Donald Trump, non veda di buon occhio una cessione di TikTok a una società americana.

Non ultima, da sciogliere nella trattativa anche la primaria questione degli algoritmi di TikTok (ossia la concreta proprietà intellettuale di ByteDance), che la società cinese, sulla scorta delle pressioni ricevute da Pechino, non intenderebbe cedere a Oracle.