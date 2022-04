Stefano Lorenzi è il nuovo SOC Manager di Project Informatica

Project Informatica annuncia la nomina di Stefano Lorenzi a SOC Manager dell’azienda.

In questo ruolo, Lorenzi guiderà il SOC team dedicato alla gestione e al monitoraggio dei sistemi di sicurezza delle aziende clienti, con l’obiettivo di rilevare, rispondere e risolvere prontamente eventuali incidenti.

Lorenzi vanta una significativa esperienza nella prevenzione e nella gestione degli incidenti informatici. In passato ha infatti ricoperto ruoli di crescente responsabilità in aziende del settore IT, ma non solo: è stato CERT Operation Leader del Gruppo Finmeccanica dal 2008 al 2015, Expert Security Consultant in HPE Security, Cyber Security Manager in Piaggio Aerospace dal 2016 al 2019 e SOC Manager in Lutech e poi in Innovery dal 2019 al 2021.

“Siamo orgogliosi dell’ingresso di Stefano Lorenzi nel team e crediamo che il suo contributo alla crescita del Gruppo sarà fondamentale”, ha commentato Alberto Ghisleni, CEO di Project Informatica. “Stefano ha infatti maturato negli anni una solida esperienza, affiancando alle competenze sulla gestione degli incidenti anche quelle di informatica forense, grazie alla collaborazione con realtà istituzionali e aziende di importanza strategica per il Paese. Siamo convinti che questa esperienza sarà cruciale per la sicurezza dei dati dei nostri clienti.”

Lorenzi in passato ha collaborato con Istituzioni Governative, come la Polizia e l’Esercito Italiano, su Remediation, Vulnerability Assessment/Penetration Test, Malware Analysis e Forensic e ha svolto l’esercizio militare NATO Cyber Defense eXcercise (CDX) nel 2012 e 2015 nel Blueteam italiano. Ha una laurea in Informatica conseguita presso l’Università degli Studi di Milano, una laurea in Sicurezza Informatica conseguita presso l’Università Statale di Milano e un Master in Sicurezza informatica e disciplina giuridica conseguito presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

