Stampa gestita e infrastruttura IT: la visione di Konica Minolta

La trasformazione digitale ha investito anche il mondo della stampa, imponendo una revisione profonda del suo ruolo all’interno delle organizzazioni. In un contesto in cui dati e informazioni crescono in modo esponenziale, la sicurezza è diventata un requisito imprescindibile e la mobilità una condizione strutturale, il printing non può più essere considerato un semplice insieme di dispositivi. Oggi rappresenta a tutti gli effetti una componente dell’infrastruttura IT aziendale.

Secondo l’osservatorio di Konica Minolta, alcune tendenze appaiono ormai consolidate: le aziende stampano meno, ma chiedono più controllo, maggiore sicurezza e una gestione più semplice. L’attenzione si sposta dalla quantità alla qualità del servizio, intesa come capacità di integrarsi con i flussi digitali, ridurre i costi nascosti e garantire una gestione centralizzata e coerente dell’ambiente documentale.

Il nuovo ruolo dell’IT nella gestione della stampa

In questo scenario, il ruolo dell’IT ha subito una trasformazione significativa. Non è più un reparto focalizzato esclusivamente sul funzionamento tecnico delle apparecchiature, ma un attore strategico che guida le scelte tecnologiche dell’azienda. L’IT valuta l’impatto delle soluzioni di stampa su sicurezza, governance e sostenibilità, assicurandone la coerenza con l’intero ecosistema digitale.

Il Print Management diventa così una leva fondamentale: consente di monitorare l’utilizzo delle risorse, definire regole e policy, gestire utenti e dispositivi da un’unica interfaccia, anche in contesti distribuiti su più sedi o caratterizzati da modelli di lavoro ibridi. L’obiettivo non è più semplicemente stampare, ma farlo in modo intelligente, garantendo accesso sicuro ai documenti, tracciabilità dei processi, controllo dei costi e integrazione con directory aziendali, ambienti cloud e strumenti già presenti.

L’offerta di Konica Minolta per il Print Management

La risposta di Konica Minolta a queste nuove esigenze si traduce in un’offerta progettata per semplificare, centralizzare e proteggere la gestione della stampa. Le soluzioni sono pensate per alleggerire il carico operativo dell’IT, ridurre la complessità e adattarsi rapidamente a scenari in continua evoluzione. Sempre più aziende richiedono strumenti che permettano di governare l’ambiente documentale come qualunque altro asset digitale: in modo agile, tracciato e sicuro.

Da tempo, l’azienda ha avviato una transizione strategica da vendor di hardware a fornitore di servizi. L’approccio alla stampa gestita parte dall’analisi dell’ambiente esistente e si sviluppa attraverso progetti personalizzati, in cui la tecnologia si adatta all’organizzazione e non il contrario. Le soluzioni proposte abilitano funzionalità avanzate di stampa sicura, scansione e archiviazione, integrazione nei flussi digitali e gestione centralizzata delle risorse, rendendo il Print Management anche uno strumento concreto di compliance normativa e gestione del rischio.

Partner e canale: il motore della trasformazione

Al centro di questa trasformazione c’è la rete dei partner. I dealer rappresentano il canale principale per portare innovazione sul territorio e accompagnare le aziende nel percorso di evoluzione del printing. La trasformazione digitale della stampa è anche una grande opportunità per chi, fino a ieri, operava prevalentemente come fornitore di dispositivi.

Per questo Konica Minolta sta investendo nella crescita delle competenze commerciali e tecniche dei partner, attraverso programmi di formazione mirata, strumenti di supporto alla vendita, attività di co-marketing e momenti strutturati di confronto con i clienti finali. La visione è chiara: aiutare i partner a evolvere da fornitori di hardware a consulenti di soluzioni, capaci di generare valore attraverso integrazione, semplicità e risposte concrete a bisogni sempre più complessi.