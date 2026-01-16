HR data-driven e benessere: Konica Minolta è Top Employer Italia 2026

La certificazione attesta la capacità di Konica Minolta Italia di creare un ambiente di lavoro altamente performante grazie a strategie HR basate sui dati, a una validazione indipendente e a una chiara attenzione alle pratiche che favoriscono le performance aziendali, il coinvolgimento e la crescita delle persone.

Attivo in 131 Paesi, Top Employers Institute è l’autorità globale di riferimento per la certificazione, il benchmarking e la consulenza nel settore HR. Il Programma Top Employers valuta e certifica le organizzazioni sulla base dei risultati dell’HR Best Practices Survey, che analizza sei aree chiave dell’ambito HR: People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning, Diversity, Equity & Inclusion e Wellbeing.

Adrian Seligman, CEO di Top Employers Institute, dichiara: “Il conseguimento della Certificazione Top Employers Italia 2026 rappresenta un importante riconoscimento dell’impegno di Konica Minolta Italia nel creare un ambiente di lavoro d’eccellenza, capace di sostenere performance aziendali durature. L’integrazione efficace tra strategia HR e obiettivi organizzativi, unita a un impegno costante nel miglioramento continuo, dimostra il potenziale trasformativo delle pratiche innovative dell’azienda. Siamo orgogliosi di riconoscere a Konica Minolta Italia il prezioso contributo apportato per un mondo del lavoro migliore.”

Alberto Steffenini, Amministratore Delegato di Konica Minolta Italia, ha commentato: “La certificazione Top Employer, ottenuta per il sesto anno consecutivo, conferma il nostro impegno costante nel creare un ambiente di lavoro di eccellenza. Questo risultato si affianca alla fiducia e alla soddisfazione espresse dalle nostre persone nell’engagement survey annuale, che ha registrato livelli di partecipazione e score particolarmente elevati. È il frutto di un percorso costruito nel tempo insieme, idea dopo idea, progetto dopo progetto, con l’obiettivo di favorire un contesto stimolante, inclusivo e aperto alla crescita. Desidero ringraziare tutte le persone dell’azienda che, con il loro contributo, hanno reso possibile questo importante traguardo.”

La certificazione Top Employers Italia offre alle organizzazioni dati e analisi di valore internazionale, linee guida fondate su evidenze concrete, convalida da parte di esperti del settore HR e best practice consolidate, strumenti fondamentali per potenziare il proprio approccio strategico alle risorse umane.

Questo prestigioso riconoscimento consente inoltre di rafforzare l’employer branding, rendere più chiaro il focus strategico, migliorare i processi decisionali e dimostrare con maggiore efficacia l’impatto generato a leader, consigli di amministrazione e mercato dei talenti. Le organizzazioni certificate accedono inoltre a un network globale selezionato di aziende Top Employers, con cui condividere esperienze e opportunità di crescita.