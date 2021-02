StackPulse, l’affidabilità del software integrata nei flussi di lavoro DevOps

Con il suo approccio Reliability as Code, StackPulse consente di rendere gli alert più significativi, di automatizzare la risposta agli incidenti e di creare software migliore grazie a una piattaforma per la gestione continua dell’affidabilità.

La prima piattaforma per la gestione continua dell’affidabilità del software, sottolinea il giovane team di sviluppo. Giovane nel senso di data di nascita della società: StackPulse è infatti una startup fondata nel gennaio 2020: però, sottolinea con orgoglio l’azienda, ad opera di “veterani” nei campi di DevOps e cybersecurity.

L’intendo di StackPulse è quello di rendere possibile il paradigma “you build it, you run it”, di permettere agli sviluppatori di gestire l’affidabilità dei servizi nello stesso modo in cui eseguono le build e delivery delle applicazioni.

Questo obiettivo viene perseguito mediante una serie di funzionalità. Tra queste, quella che arricchisce gli alert in tempo reale per aiutare i tecnici di turno a ridurre l’MTTD (mean time to detect, tempo medio di rilevamento) degli incidenti. Oppure: la risposta automatizzata agli incidenti. I playbook basati su codice sostituiscono le indagini manuali e le azioni di remediation, riducendo l’MTTR (tempo medio di riparazione) per i team di pronto intervento.

Il triggering event-driven aiuta a soddisfare gli SLO creando flussi di lavoro di risposta automatizzati. StackPulse centralizza inoltre i dati e le comunicazioni sugli incidenti, aggiorna lo stato e i dettagli da qualsiasi luogo e integra i dati sugli incidenti con gli strumenti di collaboration del team.

StackPulse consente ai team di integrare l’affidabilità del software nei flussi di lavoro DevOps. La startup definisce la sua piattaforma come un link in una più ampia pipeline continua di delivery e reliability del software, e come tale offre una serie di integrazioni con soluzioni di terze parti.

La piattaforma StackPulse è disponibile in una versione Free, limitata a tre utenti e nelle funzionalità, e nell’edizione Enterprise che, oltre alle funzionalità complete, fornisce anche un supporto premium 24/7/365.