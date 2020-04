Stackery è una piattaforma servelerless ideata per aiutare i team di software development nella transizione da un approccio server-centrico alla creazione di app verso un metodo orientato al cloud (in particolar modo indirizzato ai servizi Amazon Web Services) di progettare, sviluppare e distribuire applicazioni moderne.

La piattaforma è creata da una giovane società è stata fondata nel 2016 da un team che ha fatto del serverless computing la sua mission e che comprende alcuni tra gli early adopter di AWS Lambda.

Secondo Stackery, l’approccio serverless è un ottimo modo per le organizzazioni di fornire rapidamente valore e innovazione ai clienti, senza dover “sprecare” sforzi in infrastrutture costose e complesse.

Ora Stackery fa fare un ulteriore passo in avanti alla propria piattaforma, annunciando nuove funzionalità progettate per offrire maggiore sicurezza e capacità di continuous integration e delivery (CI/CD), e consentire ai team di automatizzare le best practice di delivery, dal laptop alla produzione.

Le nuove funzionalità di serverless delivery sicure di Stackery automatizzano ulteriormente le pipeline di verifica (CI) e distribuzione (CD).

Ad esempio, con nuove integrazioni per servizi e strumenti CI/CD quali Gitlab, Bitbucket, CircleCI e Jenkins, le pipeline sono collegate in flussi di lavoro GitOps integrati, per facilitare modifiche, audit e meccanismi di delivery.

Il processo di Agile Change Management consente la promozione automatica del change set dello stack all'ambiente successivo, in caso di superamento positivo di test e verifiche.

Le autorizzazioni con ambito (scoped permission) per tutti gli account e gli ambienti consentono inoltre ai team di sviluppo di scalare e sfruttare appieno un insieme ottimizzato di ruoli, permessi e segreti di AWS IAM.

Tra le nuove funzionalità ci sono integrazioni di sicurezza aggiuntive open source per strumenti comuni come npm audit per Node.js e safety check per Python.

La verifica automatica degli stack consente inoltre di gestire in modo facile modifiche, dipendenze e processi dando visibilità e controllo sull'automazione delle pipeline di continuous delivery.

Maggiori informazioni sulle funzionalità di Stackery sono disponibili sul sito della piattaforma serverless.