Stack Overflow for Teams, collaboration gratuita fino a 50 utenti

Stack Overflow for Teams è una soluzione asincrona di knowledge management e collaboration che aiuta nel loro lavoro sviluppatori, professionisti nei settori tecnologici e aziende: sono oltre 100 milioni i visitatori mensili della piattaforma, mette in evidenza la società fornitrice.

In realtà sono due i tipi di servizi. Stack Overflow è una piattaforma pubblica basata sulla community che rappresenta una collezione di domande e risposte sul coding.

L’offerta Stack Overflow for Teams è invece una piattaforma SaaS privata di collaborazione e condivisione della conoscenza per le aziende, che aiuta le imprese ad aumentare la produttività, diminuire i tempi di produzione e accelerare il time to market, e proteggere il patrimonio di conoscenze.

Stack Overflow ha ora annunciato un piano gratuito per l’offerta Teams fino a 50 utenti.

Per avviare il proprio Team sulla piattaforma, ha informato l’azienda, non è richiesta alcuna carta di credito ed, entro i limiti dell’offerta, il servizio è gratis per sempre. Il piano gratuito include anche le integrazioni ChatOps con Slack e Microsoft Teams.

Il team di sviluppo ha inoltre investito in un processo di onboarding guidato per aiutare gli amministratori e gli utenti a sperimentare il valore della piattaforma in modo rapido ed efficiente.

Poi, i clienti Basic ora hanno accesso al single sign-on (SSO) per un’esperienza di login facile e sicura.

Essendo Stack Overflow for Teams una piattaforma molto flessibile, i clienti la utilizzano per un’ampia varietà di casi d’uso, dall’onboarding di nuovi dipendenti al supporto di iniziative innersource, dall’aiuto negli sforzi di migrazione al cloud ai centri di assistenza self-service per ridurre i ticket e molto altro ancora.

Dal lancio di Teams nel 2018, Stack Overflow sottolinea di aver aggiunto migliaia di clienti di varie dimensioni e casi d’uso, tra cui Microsoft, Expensify, Box, Instacart e Unqork.

Gli sviluppatori e i professionisti della tecnologia apprezzano la piattaforma Teams perché consente loro di passare meno tempo a rispondere alle stesse domande più e più volte e riduce le interruzioni del flusso di lavoro.

Ora, con il piano gratuito, che sia in una startup, per un impegno secondario, un gruppo di utenti, un progetto open source o un hackathon, queste community possono porre domande che potrebbero essere fuori tema sulla piattaforma pubblica, ma sono essenziali per la loro base di conoscenze.

Knowledge sharing e collaboration sono fondamentali per le aziende e i team di tutte le dimensioni, e le persone hanno bisogno di un team abbastanza grande e di tempo per vedere l’impatto e il valore di una piattaforma di condivisione delle conoscenze e di collaborazione come Stack Overflow for Teams.

Per questo, ha sottolineato Stack Overflow, la precedente prova gratuita di 30 giorni del livello base non era sufficiente. Ora, invece, chiunque può sperimentare Stack Overflow for Teams gratuitamente con un gruppo di lavoro di dimensioni significative per tutto il tempo necessario.

Per le aziende che necessitano di licenze per più utenti e di maggiori funzionalità, sono poi disponibili i piani più avanzati.